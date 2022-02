Kántor László, a társaság vezetője elmondta, hogy ezúttal is új műsorral készülnek, amelynek a Somogyi szvit címet adták.

– Az összeállításunkban somogyi páros, menyecske- és kanásztánc is szerepel, amelyet márciusban a nyugdíjas-találkozón fogunk bemutatni, de fellépünk a nagyatádi Hotel Solar évadnyitóján is – árulta el a tánckar irányítója. Kántor László elmondta, hogy a közösségükben is előfordult covidos megbetegedés, azonban egy rövidebb időszaktól eltekintve nem álltak le a próbákkal. Az összeállítást két hónappal ezelőtt elkezdték gyakorolni, a kanásztáncban részvevők pedig még otthoni feladatokat is kaptak. Ez utóbbi műfajjal a korábbi évek bemutatóin csak egyedül Kántor László képviselte az egyesületet. Az új műsorszám felvételét az tette lehetővé, hogy a közösségből rajta kívül három férfiember, köztük a 86 éves Szász Laci bácsi is vállalta a szereplést.