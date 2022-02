Újabb háromszázmillió forintos állami forrást nyert el a siófoki kórház fejlesztésekre – jelentette be csütörtökön Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője a kórház főbejárata előtt. Hozzátette, hamarosan elkészül egy új épületszárny is, amelyben a pszichiátriai betegeket fogják kezelni. – A mostani beruházásokkal a betegellátás színvonalát, hatékonyságát tudják növelni – emelte ki Witzmann Mihály. – Az elmúlt években közel hatmilliárd forint állami támogatás érkezett a siófoki kórházba egészségügyi fejlesztésére.



Inczeffy István, a siófoki kórház főigazgatója elmondta, a most elnyert támogatásból mammográf berendezést, kardiológiai és nőgyógyászati ultrahangot, endoszkópos tornyokat szereznek be. – Magasabb színvonalon tudjuk ellátni betegeinket a modern eszközökkel, a pénzből felújítjuk az aulát, a főbejáratot és az épületet akadálymentesítjük – tette hozzá a főigazgató.



Witzmann Mihály kiemelte, a négyes választókörzetben ötven egészségügyi rendelő újult meg az elmúlt időszakban, Tabon és Igalban mentőállomások épültek, a siófokit pedig korszerűsítették. Folyamatosan érkeznek a mentőkhöz az új, modern gépjárművek és megtörtént az egészségügyi dolgozók bérrendezése is.



Witzmann Mihály elmondta azt is, hogy a baloldali kormány kórházakat zárt be, 600 milliárd forintot vont ki az ágazatból, több mint 6000 egészségügyi dolgozót tett az utcára és bevezették a vizitdíjat, szerinte most ugyanerre készülnek.