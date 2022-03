Rendezvények, fesztiválok híján a 2020-as év úgy telt el, hogy a kézművesek a fennmaradásukért vívtak harcot. Rendezvények ugyan voltak 2021 nyarán, ám ez még mindig csak a túléléshez volt elegendő. A kézművesek jelenleg az elköteleződés időszakát élik, vagyis most zajlanak a 2022-es nagy nyári rendezvényekre, fesztiválokra a szerződéskötések a szervezőkkel. Ám ahogy a kézműveseknek, úgy a szervezőknek is bevételkiesést hozott a pandémia időszaka, ami a most kötendő szerződések szövegében erősen megjelenik.

– Az egyik nagyvárosban új a szervező, aki a szerződésben ki akarta kötni, hogy márciustól októberig valamennyi hétvégén a standon legyek és árusítsak, ám jelen pillanatban ezt vállalni felelőtlenség lenne, mert például az üzemanyagmizéria miatt gázolajat sem egyszerű tankolni az autómba – mondta Passa Gábor barcsi bőrdíszműves. – Egy másik helyen, ahol csaknem harminc éve árulunk, szintén egyre kedvezőtlenebbek számunkra a feltételek. Vannak fesztiválok, ahol már működik a készpénz nélküli fizetésmód, amit a fesztivál saját termináljain (Festipay) keresztül bonyolítanak a vásárlók által kiváltható fizetőkártyával a kereskedők. Ezt próbálják most több helyen is bevezetni, ám ez a kézművesekre nézve hátrányos lehet. Így nyilván látják, hogy mennyi a bevételünk és abból még további 10–22 százalék közötti jutalékot kérnek – mondta Passa Gábor, aki kiszámolta: legalább a dupláját fizetné így a bekerülésért, ami természetesen nem az ő nyereségéről szólna.

– Sokakkal ellentétben én szerencsés helyzetben vagyok, mert nemcsak a vásározásból élek, hanem egy kézműves boltot is üzemeltetek egy ideje Marcaliban, így eldönthetem, hogy árusítok-e bizonyos rendezvényeken – mondta Kőszegi Zsanett, aki kézművesként pirográffal dolgozik. – A többség azonban nagyon nehéz helyzetbe kerül, ha a szokásos költségeikre még további terheket tesznek. Úgy vélem, ezek az intézkedések további áremelkedéshez vezetnek majd, hiszen a nyersanyagköltségek is nagyon megugrottak az elmúlt időszakban – tette hozzá a kézműves.

Azért döntöttek a Festipay terminál használata mellett, mert a településen nincs elérhető bankautomata, tudtuk meg az egyik fesztivál szervezőjétől. A bevételtől függően szeretnék az „együtt sírunk, együtt nevetünk” elv alapján a rendezvényhez a bekerülési költséget beszedni. A kereskedők nem használhatják a saját termináljaikat, a vásárlók viszont fizethetnek bankkártyáikkal. Aki készpénzzel érkezik, a Festipay kártyára töltheti fel az elkölteni kívánt összeget, mondták.



Csak környezetbarát csomagolásban árusíthatnak néhol

A pandémia rendezvénymentes időszakára másképpen tekintő kézművesek akár saját előnyükre is fordíthatták a vásározási időszakot. Balázs Kata már 2019-ben azon gondolkodott, hogy lezárja a vásárokra járás időszakát, újra pozícionálja vállalkozását. – Ugyan én már 2019-ben elindítottam egy folyamatot, ám a pandémia hozzájárult ahhoz, hogy a fejlesztésre tudjak koncentrálni – mondta. – Újragondoltam az ékszereim csomagolását, rengeteg profi fotót készíttettem a termékeimről és weboldal készítésébe fogtam – mondta Balázs Kata.

Kézművese válogatja, hogy a csomagolásért pluszköltséggel terheli-e a vásárlót, ám a többség szerint a csomagolás a termékhez tartozik. Némely fesztiválok szervezői már korábban is kikötötték, hogy kizárólag természetbarát csomagolóanyagokkal árusíthatnak náluk a kézművesek. – Ez önmagában még egy pluszköltséget jelent, ennek ellenére ez érthető a számunkra, és beszereztük őket, ám az, hogy a megfizetett helypénzen felül a bevételünk bizonyos részét is kérik, az etikátlan – mondta Kőszegi Zsanett.