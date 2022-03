Teljes felszereléssel a kezében érkezett a méhészetbe a még csak 11 éves Balázs Hunor. A gyors beöltözést követően a kisfiú füstölővel a kezében saját kaptárát mutatta meg nekünk, amelyben egyelőre úgy tízezer méh szorgoskodik, ám Hunor arra számít, hogy ha ideális lesz a helyzet, akár 50 ezres is lehet a létszám.



– Láttam, hogy a szüleim hatékonyan méhészkednek, úgy éreztem, könnyű lesz nekem is ebben boldogulni – mondta a fiatal méhész, aki három éve tanulmányozza a méhek titkos életét. – Eleinte könyveket olvastam róluk, egy éve pedig aktívan méhészkedek, a Zselici mézlovagok is apróddá fogadtak, így sok rendezvényükön részt veszek – mesélte Hunor, aki láthatóan szakszerűen bánik a méhészeti eszközökkel. Saját méhcsaládja van, amiről gondoskodik.



– A tevékenységünk nemcsak méhészetről szól. Gyógynövényt is gyűjtünk, és asztalosmunkát is végzünk, mikor mit kell csinálni. A neheze mindig nyáron jön, amikor a méhek begyűjtötték a mézet és a pergetőhelyre kell vinni a kereteket talicskával. Nehéz munka. A kaptár- és keretkészítésbe is bele kell még jönnöm – mondta a mézapród. Nővére, a 13 éves Emese ugyancsak méhészkedik.



– Sokat segítek apának a pergetésben, ha nagy leszek, ezt szeretném csinálni. De inkább a méhészeti termékek értékesítésével szeretnék foglalkozni, mert kicsit nehezen viselem amikor nyáron, a negyven fokban be kell öltözni a méhészruhába. A méhészeti termékek viszont érdekelnek, szívesen kikísérleteznék például olyan kenőcsöt, amilyen még nincs – mondta Emese, aki Hunorral együtt fontosnak tartja, hogy felhívják az emberek figyelmét, hogy ne vágják ki a fákat a méhek védelme érdekében.





Fotó: Lang R.

Viszlát derékfájás; gyógyító kenőcsök készülnek méhviaszból



Balázs Hunor és Emese édesanyja Buzsákon háziorvos. Eszes Gabriella gyakran ajánlja pácienseinek is a méhészeti termékeket gyógyhatásuk miatt. Legtöbben nátha idején tesznek teájukba mézet, ám a többi termék is hasznos, ami a méheknek köszönhető.



– A méz nem romlik meg, fáraók sírjában talált lépes méz több ezer év után is jó. A lépes méz viaszának tartós rágása következtében A-vitamin szabadul fel, ami a száj és az orr melléküregeire, valamint szénanáthára is kedvező hatással van. A viaszból kitűnő kenőcsök készülnek, amelyek nem tömítik el a bőr pórusait. A propoliszgombák, vírusok és baktériumok ellen védenek. A méhszúrás a krónikus derékfájásra lehet megoldás, a virágporból készült „méhkenyér” pedig a leromlott általános állapotot javítja, ahogy a sportolók teljesítményét is – sorolta Eszes Gabriella, aki a Krisna-völgyi méhészet fejlesztésére is felhívta a figyelmet. Kaptárlevegős inhalációs lehetőséget terveznek biztosítani, amely az asztmás és krónikus tüdőbetegek panaszait enyhítheti majd.