– A legjobb helyen épült a látogatóközpont, alig pár száz méterre attól a gyermektábortól, ahol évente több tízezer fiatal fordul meg – mondta Hidvégi József, Fonyód polgármestere a létesítmény bejáratánál.

A 245 négyzetméter alapterületű épület 50 fő befogadására alkalmas, a kiállítótér mellett tárgyalóterem, őrszolgálati iroda is helyet kapott a környezetébe illeszkedő házban, ahová a kerékpáros, a fotós turistákat éppúgy várják, mint a családokat és a gyermekcsoportokat.

Időutazásra csábít a kiállítás

A 85 négyzetméteres kiállítóterem falain helyet kapott régi fotók a Berek történelmét mutatják meg a XXI. századi látogatóknak.

– Ha tennénk egy időutazást, és az 1860-as években állnánk ugyanitt, teljesen más környezetben találnánk magunkat, mint most. Akkor a Balaton szabadon áradt ki, szinte egyben volt a Nagyberekkel – utalt az ember okozta változásokra Szári Zsolt, a Balaton élővilágának megóvásáért felelős miniszteri biztos, aki az Európa élővizeiből eltűnt lápi pócra is felhívta a figyelmet, amely már csak hazánkban fellelhető, egyik otthona a Nagyberek. Elárulta: fonyódiként ő maga is járt horgászni a Berekbe, ahogy Takáts Gyula, somogyi költő is szívesen tette. Emlékének egy külön vitrint szenteltek a látogatóközpontban. Egyebek mellett olyan könyvei kaptak benne helyet, mint a Vitorlás a berekben, Egy flóbertpuska története, vagy a Somogyi pásztorvilág.