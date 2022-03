V. Németh Zsolt miniszteri biztos látogatott el a napokban Kadarkútra. A találkozón a gyermekvédelmi népszavazásra is utalva a hagyományos európai és magyar értékek megvédése mellett érvelt.

Karsai József, a település polgármestere köszöntőjében kiemelte: a településen számos beruházás valósulhatott meg a magyar kormány támogatásával. Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője elmondta: az elmúlt időszakban a városba 1,2 milliárd forint fejlesztési forrást sikerült hozni. Példaként említette, hogy a városi állami utakat, valamint a Kadarkút–Hencse útszakaszt is felújították, ugyanakkor folyamatban van az orvosi rendelő és az egészségház felújítása.

– A kormány egyedi kormányhatározat formájában döntött a Kadarkúti Tornacsarnok és Tanuszoda beruházásának a támogatásáról, a beruházás jelenlegi tervezői költségbecslése nettó 2,2 milliárd forint, a beruházás megvalósulásával tíz új munkahely jön létre – jelentette be a képviselő.