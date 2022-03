Átadták pénteken a nagyatádi gyógyfürdőfejlesztés első beruházási ütemének támogató okiratát. A dokumentumot, mely tartalmazza kormány határozatát arról, hogy 1,2 milliárd forinttal támogatják az első lépcső megvalósítását, Szászfalvi László ország­gyűlés képviselő nyújtotta át Ormai István polgármesternek.



Az ünnepségen elhangzott, hogy az 1906-ban talált gyógy­víznek köszönhetően már 1907-ben működött a fürdő és a részvénytársaság Nagyatádon. A fürdő többször átesett korszerűsítésen, de mára nagyon elhasználódott. Ezért határozták el a fejlesztését. Ormai István polgármester elmondta, hogy teljes belső átalakítást és bővítést tűztek ki célul. Az első ütemben 1 milliárd 200 millió forintból belső felújításokat, korszerűsítéseket végeznek. A második ütemben pedig bővítésre is sor kerül 200-250 négyzetméternyi területen. A fejlesztésben vízfelület növelése is szerepel, az egész beruházás összesen 2,7 milliárd forintból valósulhat meg. A fejlesztés 10-15 új munkahelyet is teremt Nagyatádon, és hozzájárul a város gazdasági fejlődéséhez is. .





Fotó: Gy. J.