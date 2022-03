A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, hogy az orosz–ukrán háború okán bevezetett brüsszeli szankciók már most komoly veszteséget okoznak a magyar gazdaságnak. Szijjártó Péter erről azon a sajtótájékoztatón beszélt, amelyet a siófoki gyártócég sikeres versenyképesség-növelő beruházásai kapcsán tartottak. A Kongsberg a globális járműipar számára gyárt mechanikai alkatrészeket. A világjárvány okozta nehézségek ellenére is összesen mintegy 430 millió forint értékű beruházást hajtottak végre kormányzati támogatással.



A külgazdasági és külügyminiszter a társaság siófoki gyárában azt mondta, hogy miként a jelenlegi szankciós politikában, úgy a járvány okozta gazdasági válság kezelésének módjában is vitába szállt a magyar kormány, és már 2020-ban a munkahelyek megóvása mellett érvelt. – Ragaszkodtunk ahhoz, hogy nem a munkanélküliséget kell finanszírozni, hanem annak megelőzését. Erre építettük fel a versenyképesség növelésére vonatkozó támogatási programunkat, melynek keretében a Kongsbergnek is tudtunk adni 114 millió forintnyi támogatást, és ezzel a 268 millió forintos beruházási program keretében 352 munkahelyet sikerült betonbiztossá tenni – emelte ki Szijjártó Péter. Hozzátette: a siófoki üzem gyártókapacitás-bővítő fejlesztései is jelentősek, különösen azt figyelembe véve, hogy a Balaton-parton előállított termékek 98 százaléka a nemzetközi piacokra készül, ezzel pedig a cég a magyar export teljesítményének növeléséből is kiveszi a részét.



A forint is áldozat, az energetikai szektort nem hagyják



Az Európai Unió által bevezetett szankciók elnehezítik és egy időre szinte teljesen el is lehetetlenítik a kontinens keleti és nyugati fele közötti gazdasági együttműködést, és már most is komoly veszteséget okoznak a magyar gazdaságnak – mondta Szijjártó Péter Siófokon az áldozatok között említve a forintot. – Ezzel együtt is a legnagyobb veszélyt ránk nézve az jelenti, hogy lebegtetik a szankciók

kiterjesztését az energetikai szektorra. Aki ilyen típusú szankciókat akar bevezetni, az a magyar emberekkel akarja megfizettetni ennek a háborúnak az árát, ezért szeretném itt és most arról biztosítani Önöket, hogy ezt nem foguk hagyni – húzta alá a külgazdasági és külügyminiszter.





Fotó: Németh András