A legtöbb virágbolt hosszabb nyitvatartással várta a vásárlókat kedden. Sokan azért döntöttek így, mert az elmúlt évek tapasztalatai szerint a férfiak javarészt reggel, délben és munkaidő után érkeztek virágért. – A feleségemnek szeretnék venni valamilyen mutatós virágot – mondta egy idősebb férfi az egyik belvárosi virágüzletben, ahol többféle tulipán, írisz, rózsa, gerbera és jácint közül lehetett választani. Miután kiszolgálta, Nyitrai Krisztina a virágbolt tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, sokan már hétfőn megvették a nőnapi meglepetést. A virágok mellett az édességboxok is kelendőek voltak, de az asztali díszeket és a cserepes primulát is sokan választották. A virág idén valamelyest drágult. Egy szál rózsáért legalább 850–950 forintot kértek, de volt, ahol ennél jóval többet.

Fotók: Lang Róbert

Mateszné Major Mónika, az egyik Honvéd utcai üzlet virágbolt-tulajdonosa elmondta, idén főleg a kisebb, 1500–2000 forint értékű csokrokat, cserepes jácintokat és tulipánokat vitték. Pár szász méterrel arrébb a cserepes virágok fogytak leginkább. Novákné Zsarnovszki Rita tulajdonos elmondta, a korábbi években sok iskoláskorú fiú vett virágot a tanárnőiknek, idén azonban kevesebben. Hozzátette, a legtöbb férfi, aki illendőségből virágot vásárol a nőismerőseinek, munkatársnőinek, jól megnézi, hogy mennyibe kerül. A feleségüknek szánt ajándékoknál gálánsabbak az urak, szinte senki sem foglalkozik az árakkal.

A somogyi ipari cégeknél is megünnepelték a nőket

A hazai vállalkozások többségében még a férfi tulajdonosok és ügyvezetők dominálnak, de egyre több a női menedzsmenttel működő sikeres vállalkozás is. Az Opten szerint 265 ezer hölgytulajdonos és 166 ezer cégjegyzésre jogosult járul hozzá a hazai társas vállalkozások működéséhez, s számuk évről évre növekszik. – Cégünknél a 11 tagú felső vezetésben két nő van – mondta Gazdag Viktória, a kaposvári Fusetech Kft. HR-vezetője. – A műszakvezetők között is több hölgy található, míg a tíz gyártósor-vezető közül kilenc nő. A vállalatnál akárcsak eddig, úgy idén is megünnepelték a nőnapot, s ebből az alkalomból mindenkinek egy doboz bonbont adtak ajándékba. A Videotonnál is gondoltak a hölgyekre. Fábián Balázs igazgató azt mondta: Kaposváron és a marcali gyáregységben összesen 760 női kollégájukat lepték meg.