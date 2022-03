A négyszáz lelkes Bolháson mindenkit értesített az önkormányzat arról, hogy a helyi civil szervezetekkel közösen csatlakoztak az Országos Polgárőr Szövetség adománygyűjtési akciójához. A bolhásiak azonnal megmozdultak és már a gyűjtés első napján, hétfőn többtucatnyi élelmiszert ajánlották fel.

Szabó Bence László Bolhás polgármestere érdeklődésünkre elmondta, érzik az emberek segítő szándékát. A helyiek mellett a Nagyatádi járás több településéről is kaptak támogatást. – Március 1-ig, kedd estig gyűjtjük a tartós élelmiszereket, takarókat, bébiételeket, valamint a higiéniás eszközöket nyitvatartási időben a helyi vegyesboltban és a közösségi házban. Az összegyűlt adományokat szerdán elszállítják Kőröshegyre, onnan csütörtökön viszik majd tovább.

Forrás: Lang Róbert

Tánczos Tamás az Inke Polgárőr Egyesület alelnöke megkeresésünkre elmondta, több Csurgó környéki települést is sikerült megszólítaniuk. Az önkormányzatok mellett civil szervezetek is a gyűjtés mellé álltak. A segítő szándékúak nemcsak élelmiszereket és tárgyakat, hanem pénzt is ajánlottak fel. A kaposvári KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat is gyűjtést hirdetett. Bodó László a szervezet elnöke elmondta, autós egészségügyi dobozokat gyűjtenek a munkácsi katonaságnak, akiknek jelenleg ötszázra lenne szükségük. Bodó László kiemelte, a pécsi utcai telephelyükön délután 5 és este 8 óra között lehet leadni az elsősegélydobozokat és amint összegyűlik a szükséges mennyiség, elindulnak Kárpátaljára.

Forrás: Lang Róbert

A kaposvári önkormányzat az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül egymillió forintot ajánlott fel. Az egyházak is összefogtak, hogy támogassák a kárpátaljai magyarokat. A kaposvári református gyülekezet kezdeményezéséhez több környékbeli és más gyülekezetek, vállalkozások és intézmények is csatlakoztak. Az egyik kaposvári húsipari vállalkozás 200 kilogramm füstölt élelmiszert ajánlott fel. Néhány nap alatt mintegy 10 tonnányi adomány gyűlt össze. A felajánlott élelmiszereket, higiéniás termékeket kedden hajnalban több kisbusszal szállítják majd el az ukrán határhoz közeli Márokpapira.

Kedden juthat célba a látrányiak adománya, ételt osztanak a Krisna-hívők

Zsúfolásig megtelt tartós élelmiszerekkel az az autó, amely pénteken indult Látrányból az ukrán–magyar határhoz.

– Beregsurányba mentünk, ahol éjfél után nem sokkal kiderült, hogy nagyobb igény lenne Tiszabecsen tartós élelmiszerre – mondta el Becker Balázs, látrányi tűzoltó. Hozzátette, ottjártukkor a helyiek már ötszáz menekültről gondoskodtak, közben szervezték a szomszédos települések ellátását is. A tűzoltó kiemelte, hogy nagyon sok az anyuka és gyermek a menekültek között, férfiakkal szinte elvétve találkoztak.

– Kedden újra nekivágunk, és elmegyünk Tiszabecsre, közben folytatjuk a gyűjtést is a látrányi gyűjtőponton, nagy szükség van azonnal felhasználható tartós élelmiszerre, bébitápszerekre, matracokra és takarókra – mondta el Becker Balázs.

Több száz indiai állampolgárt sikerült kimenekíteni a háború sújtotta Ukrajnából, ők Magyarországon át tudnak visszatérni hazájukba. Az Indiai Nagykövetség kérésére hazajutásukat tradicionális, vegetáriánus ételek osztásával segítette a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége. A következő napokban is a magyar–ukrán határon maradnak, ahol minden nap meleg ebéddel és kiegészítő élelmiszerekkel segítenek a menekülteknek. A karitatív tevékenység mellett folyamatosan imádkoznak embertársaikért és a helyzet mielőbbi békés rendezéséért.

A református iskola tanulói segítettek önkéntesen az adományok szortírozásában

Fotó: Lang Róbert