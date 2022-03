A rendezvény előtti sajtótájékoztatón Gelencsér Attila, Kaposvár és térsége országgyűlési képviselője elmondta: a kormány célja megvédeni azokat a jóléti intézkedéseket, amelyek az itt élők javát szolgálták. Példaként említette az orvosok bérét, amely ötszörösére emelkedett, a napokban 1900 rendvédelmi dolgozó között 1-3 millió forint közötti fegyverpénzt. Nekik köszönhetően ötödére csökkent a városban a bűncselekmények száma. Hetven százalékkal magasabbak a reálbérek, valamint a 13. havi nyugdíj, a család adókedvezmény, a fiatalok szja mentessége is hozzájárult a Kaposvár és környékiek gyarapodásához.

Orbán Balázs miniszterhelyettes szerint az elmúlt 12 év alatt hazánk a veszélyek korába érkezett. – A pénzügyi válság után a migrációs nyomás következett, majd a száz éve nem látott világjárvánnyal küzdöttünk, most pedig a tőlünk Keletre zajló nyílt háborús konfliktus zajlik – mondta el a miniszterhelyettes. Orbán Balázs kiemelte: a nehéz időszakot hazánk túlélte, megerősödött, biztonságban voltak az állampolgárok és fejlődött is. A kormány a béke oldalán áll, ki szeretne maradni a háborúból. Szita Károly, Kaposvár polgármestere szerint a városban az elmúlt 12 évben békés gyarapodás zajlott, háromezer munkahely létesült és szeretnék, ha ez a tendencia április 3-a után is folytatódna. Kiemelte: céljuk, hogy Kaposvár továbbra is a legolcsóbb rezsijű város maradjon és szeretnék, ha az ország első tíz olyan városa közé tartoznának, ahol a jövedelmek olyanok, amelyet elvárnak a somogyi megyeszékhelyen élők.