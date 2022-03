A Zselic AMI táncosai február végén Budapesten képviselték a magyar gyermeknéptánc- és népzenemozgalmat a Highlights of Hungary gálaműsorban az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület felkérésére. A gálaműsorban Magyarország prominens szervezetei, előadóművészei vehettek részt előzetes felkérés alapján. A meghívást egy korábbi, a „Mesterek és tanítványok” pályázat díjazottjaiként kapták, melyben tanítványaikkal, Farkas Rékával és Horváth Zsomborral zselici ugrós, lassú és friss csárdással neveztek és lettek díjazottak. Táncukat Horváth Zalán Levente, a Zselic AMI volt növendéke kísérte dudán.

– A Zselic AMI tanáraiként nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre, mivel a díjat több száz pályázat közül nyertük el – mondta el érdeklődésünkre Horváth Tibor, az együttes egyik vezetője.

– A felkérés pedig hatalmas megtiszteltetés az Örökség elnöke, Sikentáncz Szilveszter részéről – tette hozzá Horváth Tibor, akitől megtudtuk azt is, hogy a koronavírus-járvány miatt 2021 novemberében elmaradt ifjúsági szólótáncverseny előválogatóját szintén február végén rendezték meg Abán és Nyíregyházán. – Horváth Lili Lídia, a Zselic AMI növendéke és kísérő partnere Horváth Zalán Levente az abai helyszínen szerepeltek. Lili Nyárádmagyarós táncát választotta, a felkészülési időszakban Miskolcon, a Szinvavölgyi Néptáncműhely vezetőinél, Maródi Attilánál és Lévai Kiss Anitánál is tanult, akik ennek a táncnak talán a legnagyobb ismerői hazánkban. Szabadon választott táncként zoboralji csárdást és friss csárdást táncolt. Ez a tánc somogyi lelkületünkhöz talán a legközelebb álló, különleges, kuriózum a néptánc berkein belül. Az abai előválogatóról a páros továbbjutott az egri országos döntőbe.





Fotó: MW

Százan utaztak a veszprémi versenyre

Március elején Veszprémben járt az együttes a Tóth Ferenc koreográfiaverseny előválogatóján. Két buszt is megtöltöttek a tanítványok, 80 gyermek, szülők, kísérők, segítők, több mint 100-an utaztak a versenyre, valamennyien izgatottan várták az eredményt, vajon bejutnak-e az országos döntőbe Százhalombattára. Kitörő örömmel fogadták az oktatók és a tanítványok is az eredményt, miszerint mindhárom csapat: a Csingálók a Soha sincs jó idő című koreográfiával (somogyi játékok és ugrós tánc), az Ebadták a Verébsirató című koreográfiával (zselici ugrós és friss csárdás), a Dönöge csoport a Leányok s legények című koreográfiával (bukovinai táncanyag) jutott döntőbe.