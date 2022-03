Kiállítást nyitottak Bibliavasárnap a nemesdédi reformátusok gyülekezeti termében azzal a céllal, hogy a látogatók megismerjék a Szentírás útját a kezdetektől napjainkig. A tárlat anyagát nagyrészt Dancsházi Ildikó, inkei lelkész gyűjteménye adta, míg pár darab az egyházközség és a Halászi család tulajdona.

– Bemutatjuk az eredeti, héber és görög nyelvű Szentírást, aztán az Ószövetség legrégebbi ismert görög fordítását, a Septuagintát valamint a Vulgatát, a latin bibliafordítást az i. sz. 5. századból, Szent Jeromos munkáját. – Ezeket a könyveket teológiai tanulmányaim alatt kaptam, illetve használtam – mondta Dancsházi Ildikó, aki a nemesdédi református híveket is gondozza. – A Károli Gáspár által lefordított első teljes magyar biblia kezdő lapja is kézbe vehető március végéig, amit magam nyomtathattam ki a vizsolyi nyomdában.

Fontos, hogy a különböző népek is megértsék Istennek szívhez szóló üzenetét; kiállítottak többek közt angol nyelvű teljes Szentírást, svéd és walesi Újszövetséget, de cigány nyelvű gyermekbibliát is. A tárlaton bemutatandó példányokból a legkorábbi magyar nyelvű bibliát Kőszegen adták ki 1848-ban, a legújabb pedig 2016-ból való.

A kiállítás jól szemlélteti, hogy a bibliafordítások miként változtak az évszázadok során. De a Könyvek könyve a ma emberének is ugyanazt jelenti. Fényt ad, hogy vezessen, táplálékot, hogy fenntartson és felüdülést, hogy örömöd teljék benne. Olvasd lassan, gyakran és imádkozva! G. A.