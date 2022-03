– Januárban 12 milliméter eső volt, februárban 27 milliméter, márciusban szerdáig viszont egy csepp sem hullott, öt éve nem volt akkora szárazság, mint most – mondta Tóth Zoltán, a böhönyei Szabadság Zrt. tulajdonosa. – Nálunk legalább 150 milliméter csapadék hiányzik a talajból. Tavaly ilyenkor sem volt túlságosan fényes a helyzet, de akkor mégis több nedvesség volt a talajban, mint pillanatnyilag.

Tóth Zoltán szerint a 185 hektárnyi repce szenved leginkább a csapadékhiánytól. Bár március elején időben kijuttatták a műtrágyát, ám mivel nem volt elég nedvesség a földeken, így kevésbé hatékony.

– Udvaros Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei alelnöke azt mondta: az aszály mindenkit érint. Azok is gondban vannak, akik őszi vetésű növénnyel foglalkoznak, s azokban a gazdaságokban is nehézségekkel küzdenek, ahol tavaszi növényeket termesztenek. – Akkora a szárazság, hogy porfelhők kavarognak a gépek után – mondta –, és sajnos a szél tovább szárítja a szántót.

Gergácz Zoltán, a Kányai Mezőgazdasági Zrt. igazgatóságának elnöke közölte: március 10-ig náluk 18,3 milliméter csapadék hullott, máskor havonta 55–60 milliméter volt az átlag. A ságvári Tricciana Zrt. csaknem 900 hektáron gazdálkodik, s a szárazság nekik is egyre komolyabb problémát jelent. Szente Mihály elnök azt mondta: januárban hat milliméter csapadék hullott, februárban öt alkalommal összesen kilenc millimétert mértek, márciusban viszont egy csepp sem esett. Ráadásul az utóbbi hetekben gyakran volt erős szél, s ez szinte több nedvességet vont el a földből, mint amennyi a csapadékkal érkezett.

Lassulhat a növények fejlődése a szárazság miatt Tóth István kaposvári mezőgazdasági szakmérnök szerint. – Kifejezetten csapadékszegény időszakban vagyunk – mondta. – Száraz volt a tél, akárcsak a kora tavasz. Számos helyen minimum 200–250 milliméter csapadék hiányzik a földekből, viszonyításként: megyénkben számos térségben már elfogadható, ha az éves átlag eléri a 600 millimétert. A szárazság miatt lassabban indulhat el a kalászosoknál a bokrosodás, a repcénél pedig többek közt a levélképződés.



Egyelőre kivárnak a szerződéskötéssel

Csiszár Ferenc, a somogyszili Szili-Kalász Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója azt mondta: 700 hektárt művelnek, ebből 220 hektár őszi vetés. A növények hiába keltek ki, teleltek szépen és a méregdrága műtrágyát is megkapták, ha nincs csapadék, akkor a gazdák érdemben képtelenek változtatnia a helyzeten. Földjeiken vannak olyan növények, például a búza, az árpa, melyeknél a levélvégek már sárgulnak.

– Egyelőre nem nagyon kötünk szerződést a terményre – mondta érdeklődésünkre Csiszár Ferenc – A hullámzó áron kívül kétséges az is, hogy miként alakul a terméshozam. Most úgy tűnik, hogy egyes táblákon 5–10 százalékot is elérheti az átlagtermés-kiesés, de még sokat nyomhat a latban a májusi eső. Egészen pontosan az, hogy lesz-e csapadék, s ha igen, akkor mennyi. Jelen állás szerint benne van a pakliban, hogy az emelkedő költség miatt egyesek nagyjából csupán annyi bevételt érnek el, ami fedezi a kiadásokat.