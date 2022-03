Az idei pecázás azonban valamelyest drágább lesz, mint tavaly. A felnőtt napijegyért 4500 forintot kell fizetni, ami ezer forinttal több mint egy éve. Az éves jegyét 5000 forinttal emelték meg, amiért idén 45 ezer forintot kérnek el.

Pavelka Béla tógondnok érdeklődésünkre elmondta, muszáj volt emelniük, mert a hal ára tavaly ősszel 800 forint volt, idén azonban kilóját 1100 forintért tudták megvenni. Kiemelte, a halastavak a magas gabonaárakra és a megemelkedett bérköltségre hivatkozva emeltek, de a környező országok is sok halat vásároltak fel, ami tovább drágította a kopoltyúsok árát. Pavelka Béla hozzátette, néhány héttel ezelőtt 40 mázsa háromnyaras, körülbelül 2 kilós pontyot telepítettek a tóba.

A Desedán a felnőtt napijegyért 4000 forint helyett 4500-at kell fizetni. A csónakos jegy is 500 forinttal drágult, jelenleg 5500 forintba kerül. Az éves felnőtt jegy 46 ezerről 53 ezerre emelkedett. A Töröcskei tónál a felnőtt napijegy ezer forinttal drágult, idén 5000 forintot kell fizetni érte, a 72 órásért 10 ezer helyett 12 ezret. Kozári Miklós, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta, a halárak 40–60 százalékkal drágultak, a Deseda fenntartási költségei is duplájára nőttek, ezért kellett emelniük. Hangsúlyozta, az indokoltnál kisebb mértékben drágultak a jegyek, a költségek egy részét az egyesület átvállalta.

Dékány Andor, a Húskombinát Horgászegyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta, kénytelenek voltak árat emelni. A felnőtt és a sport napijegy is 500 forinttal kerül többe, az éves engedély árát pedig 5000 forinttal emelték. Hozzátette, az alkalmi horgászokból évente 7-800 ezer forint bevétele van az egyesületnek. Tormási István, a kisgyaláni Tógazda Horgászegyesület elnöke kérdésünkre elmondta, a megemelkedett költségeik miatt átlagosan 10 százalékot emeltek az árakon. A felnőtt napijegy 4400, az éves jegy 55 ezer forintra emelkedett.

A Balatonon nem emeltek a jegyárakon. Az általános napijegy tavalyhoz hasonlóan 4500 forintba kerül, a partközeli jegyért 2900 forintot kell fizetni. Az általános ifjúsági éves jegyért 22 ezer, a 18 és 65 év közöttiért 70 ezer, a 65 év felettiért 55 ezer forintot kérnek el. A partközeli ifjúsági jegy 10, a felnőtt 30, a 65 év feletti 23 ezer forintba kerül. A behúzós hetijegy 23 ezer, az éves kis-balatoni 18 ezer, a Nyugati-övcsatornára 15 ezer forintba kerül. Az egynapos turistajegyért 2 ezer, a tíz naposért 6 ezer forintot kell fizetni.

Marosi G.





Fotóill.: Lang Róbert