Vasárnap érkeztek meg az első családok Kaposvárra, akik a háború elől menekültek el Ukrajnából. – Nagyon sokat időztünk a várótermekben, egy buszt küldtek a kaposváriak értünk. Köszönjük nekik, hogy felkaroltak minket, hogy biztonságban új életet kezdhessünk – mondta el Bizsu Andrea, aki férjével és Henriettával, a kislányukkal érkezett a somogyi megyeszékhelyre.

Forrás: Lang Róbert

Már dolgoznak a Kométa üzemében, szállást is kaptak a vállalattól. Az anyuka szerdán a saját és testvére gyermekét vitte az egyik kaposvári óvodába. – Sokunknak nincs hova mennie, nincsenek rokonok, akik segíthetnének, nekünk nagy szerencsénk volt – mondta el az édesanya. Férje kilenc behívót kapott és az utolsó pillanatban tudott átjönni a határon. – Húszezer forintban korlátozták a pénzkivételt, az élelmiszerek ára háromszorosára emelkedett, egy kiló kenyér 200 forint volt, most 800 forintba kerül – mondta el Bizsu Zoltán, akinek szülei Kárpátalján maradtak. – Édesapám szívét többször műtötték, édesanyám is beteges, azt mondták, csak a legutolsó pillanatban hagyják el a családi házat – tette hozzá.

Forrás: Lang Róbert

Dakó Roland, a Viapan Group kaposvári kirendeltségvezetője elmondta: közvetítő szerepet játszanak az Ukrajnából érkező menekültek és a Kométa között. – Szombat reggel mentünk buszokkal Záhonyba és hoztuk ide a menekülteket, azon dolgozunk a következő napokban, hogy minél több kárpátaljainak tudjunk segíteni – tette hozzá.

Prohászka Balázs, a Kométa 99 Zrt. ügyvezető helyettese elmondta: egy házat bérelnek dolgozóiknak, ahol el tudták szállásolni a kárpátaljai magyarokat. – Biztosítjuk a meleg étkeztetést számukra, munkába álltak az üzemben és kollégáink ruhákat, játékokat és tisztálkodási szereket vittek nekik – tette hozzá. Megjegyezte: a biztonságos körülmények megteremtése mellett fontos, hogy a menekültek megőrizzék a tartásukat, s a munka révén jövedelemre tehetnek szert, ami segíthet a nehéz időkben.

Csecsemővel jöttek

Balatonlellére kedden Kijevből menekültcsaládok érkeztek, összesen 14-en jöttek hazánkba. Köztük egy mindössze pár hetes csecsemő is. Tóth Balázs, a BL Yacht Club ügyvezetője elmondta: azon dolgoznak, hogy minél több menekültnek tudjanak segíteni szállással és ellátással. Balatonföldváron a baptista egyház üdülőjében 31 kárpátaljai menekültet szállásoltak el, akiknek Holovits Huba, a település polgármestere és Witzmann Mihály ország­gyűlési képviselő is vitt tisztítószereket, tartós élelmiszert. Balatonszárszóra 8 kárpátaljai menekült érkezett meg szerdán. Balatonőszödön 7 menekültet szállásolt el egy helyi vállalkozó.

Fotó: Lang Róbert