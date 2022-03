Megkezdődött a tavaszi munka a Bárczi-iskola kertjében. A diákok és a pedagógusok együtt készítik elő a talajt, töltik fel a magaságyásokat, és már elvetették a zöldséget is. Harmadik éve ismertetik meg a gyerekeket a kertészkedéssel, a tankonyhán pedig sok finomság készül a saját ter­mesztésű zöldségből. Ottjártunkkor többször fordult a talicskával Sámoly József.

A Bárczi-iskolakertben a magaságyásokat töltötte fel a maguk termelte komposzttal. A végzős konyhai kisegítő szakos diák 2019 óta kertészkedik itt. – Felástuk a kertet, feltöltöttük a mezítlábas tanösvényt termésekkel, vetettünk és virágokat is ültettünk – sorolta a diák, aki elárulta: számára sosem volt idegen a gazdálkodás, somogyszili otthonában állatokat is tartanak. Kedvenc zöldsége a sárgarépa, s bízik benne, hogy ebből is sok terem majd az iskolakertben.

– 2019-ben pályáztunk az Agrárminisztériumnál iskolakert kialakítására és a hozzá kapcsolódó képzések szervezésére – mondta Szabóné Skoda Boglárka kertvezető. – Az ősszel ültetett eperpalánták és a hagymák szépen zöldellnek már, és előbújtak a nárcisz- és jácinthagymák. Két új magas­ágyást is készítettünk régi homokozókból, amelyekbe gyógy-és fűszernövények kerülnek.

Szabóné Skoda Boglárka kiemelte: a termést a tankonyhán hasznosítják, tavaly lekvárt főztek, és szörpök is készültek. – Egyre több szakiskolás kapcsolódik be, de az általános iskolások is szívesen segítenek, retek és saláta kerül még az ágyásokba a napokban – tette hozzá a kertvezető. Mára a kert melletti kerítés is elkészült az iskola asztalosa és a diákok jóvoltából.

– Örömmel fogadták a szülők is, hogy a gyerekek az iskolában kertészkednek, hiszen már sok vidéki portán sem művelik a földet – jegyezte meg Szabóné Skoda Boglárka. Hozzátette: tavaly felajánlásból kaptak cserjéket, amelyeket a kert körül ültettek el. Bíznak abban, hogy hamarosan az eső is megérkezik, mert nagyon száraz a talaj, a növények fejlődéséhez szükség lenne csapadékra.



A kertészkedés alapjait is megtanulhatják a Bárczi diákjai

Fotó: Lang Róbert