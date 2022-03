Emiatt is irigylem a korábbi jegyzőből lett, agilis településvezetőt, aki az elmúlt években mindenki számára bebizonyította rátermettségét. Egy-egy vele való beszélgetésből soha nem maradhat ki Andocs jelene-jövője, a basilica minor rangra emelt műemléktemplom és megszépült környezete. Merthogy az épületegyüttes – hiszen kolostor is tartozik a kegytemplomhoz – Andocs büszkesége, s hogy az lehet, abban nemcsak polgármesterként, hanem az egyházközség képviselő-testületének tagjaként is van érdeme.

A közelmúltban megújult a Kálvária-dombon lévő, Krisztus szenvedéstörténetét illusztráló stációsorozat, tavaly pedig a közfoglalkoztatási program keretében a hozzá vezető lépcsősor is elkészült. A polgármester asszony arról álmodik, hamarosan újra a régi képét mutathatja majd a Kálvária-domb, ugyanis egy 1910-es felvételen a megfeszített Jézus szobra mellett a két lator keresztje is ott állt, ám ezek már régóta hiányoznak a Kálváriáról.

Werner Józsefné szeretné a hiányzó elemeket elkészíttetni, és egy szabadtéri misézőhely létrehozását is fontosnak tartja, hogy a jó időben érkező zarándokoknak Isten szabad ege alatt mutathassa majd be a szentmisét a kísérő atya, vagy Szalai Tamás, a helyi plébános, miután elmélkedtek-imádkoztak egy-egy stációoszlop előtt.

A dombtetőről letekintve csodás panoráma tárul elénk; egyaránt látható a templom és az iskola is. Két épület, melyben hit erősödik s jövő formálódik. Nép és nemzet menthető velük. Nélkülük elvész a világ. Csakúgy, mint ima nélkül…

A polgármester asszony két padot is elhelyeztetett a barokk kegytemplom melletti kereszt közelében, ahol nem kevesebb, mint 53 rózsatő eresztett gyökeret. Ajándékrózsák mind, és a rózsafüzér titkait szimbolizálják. A fehérek a nagy, a vörösek a kis szemeket jelentik. S hogy milyen rózsafüzér-titkok vannak? Nos, erről sem feledkezett el. A közelben tábla adja az odaérkező tudtára, mely titkok alapján mondhatja imáját, s adhat hálát vagy kérhet ég és föld urától. Lőrincz S.



Fotó: K. T.