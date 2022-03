Csütörtöktől szombatig újabb oltási akciót szerveztek a kórházi oltópontokon. A barcsi járóbeteg-ellátó intézetben elmondták: az egyik nap hatan, a másikon heten voltak, a többség legalább a második, ha nem a harmadik oltást kérte. Kisimre László igazgató hozzátette: novembertől január végéig több mint háromezer oltást adtak be a barcsiaknak és a környékbelieknek.

Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében márciusban is minden csütörtök és péntek délután, és szombaton oltási akciót szerveznek a kórházi és a rendelői oltópontokon, időpontfoglalás nélkül. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előzőt.

A Kaposi Mór Oktató Kórház Igazgatótanácsának tájékoztatása szerint március 4-től megszűnt a látogatási tilalom a nagyatádi, a siófoki, a marcali, valamint a kaposvári egészségügyi intézményben. Egy beteget naponta legfeljebb két hozzátartozó látogathat, s maximum 30-30 percet tölthetnek bent. Ha az időjárási körülmények lehetővé teszik, célszerű a szabadban találkozniuk.

A látogatónak érvényes védettségi igazolvánnyal vagy védettségi igazolvány hiányában a látogatást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű gyorsteszttel kell rendelkeznie. A koronavírus-fertőzés miatt kezelt betegek továbbra sem látogathatók, számukra a csomagküldési szabályok változatlanok. A beléptetőpontok rendszere továbbra is érvényben marad.





Hatvan perc

A kaposvári Liget otthonban szinte az összes gondozott rendelkezik a harmadik oltással. – Két dolgozó és 17 lakó kérte a negyedik oltást, amelyet a következő hetekben fognak megkapni – mondta el Lelovicsné Tóth Éva, az intézmény vezetője. Hozzátette: a szájmaszk használata továbbra is kötelező az otthon területén. A látogatás újra könnyebbé vált a hozzátartozóknak. Gondozottanként 60 percet kapnak a látogatók.



Góz Lilla

Fotó: L. R.