Kedden reggel kezdtek dolgozni a Harkovból menekült család felnőtt tagjai egy töreki családnál. A házaspár segítséget keresett a ház körüli munkákhoz, s erre jelentkeztek az ukrajnai menekültek.

– Mi meghirdettük az állást, amihez teljes ellátást is adunk, és szerencsére egymásra találtunk – mondta lapunknak Zolnai Edit Csilla. – Adományokkal is segítjük a menekülteket – tette hozzá Csilla párja, aki a békeidőben ácsként és tetőfedőként dolgozó Vladislavval neki is látott a szalonnasütő alapjának beszintezéséhez. Közben meghozták a sódert, így hamarosan kezdődhet a betonozás is, amiben szintén tud segíteni Vlad. A család női tagjai eközben az udvaron az elszáradt aljnövényzettől tisztították meg a kertet. A nyelvi nehézségek ellenére, Csilla és ukrán segítségei jól megértették egymást. – Amikor az oroszok elkezdték lőni Harkovot, akkor indultunk el – mesélte Karina, aki operatív vezetőként dolgozott egy helyi cégnél. A fiatal nő ottjártunkkor éppen talicskával tolta az udvar végébe a lemetszett gallyakat, összegereblyézett leveleket.

– Egyik hétvégén elvittem őket a Balatonhoz, akkor kapták a képet a házuk romjairól. Megmutatták nekem is az egykori otthonukat, borzasztó volt a látvány – mondta Czinkóczky Csaba, a befogadó Dharma Ló- és Állatmenhely tulajdonosa.

Számomra természetes volt, hogy segítek a háború elől menekülőknek. Felvettem a kapcsolatot a Migration Aiddel, ők irányították a családot hozzám. – El sem tudjuk képzelni, milyen az, ha az embernek mindenét, az egész életét hátrahagyva menekülnie kell a saját hazájából, otthonából. Látjuk, hogy milyen rossz dolgok történnek a világban, ezért fontos belülről építkezni, és szerintem ez az is, hogy most segítünk az ukrán menekülteknek valahogy – fogalmazott Czinkóczky Csaba.