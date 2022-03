A zsűri által kiválasztott ételeket mesterszakácsok és -cukrászok készítették el. Aki tehát a megadott hozzávalókkal, a leírás szerint készíti el az ételt, azt a végeredményt kapja, amit a recept „ígér”, és a színes fénykép mutat.

– Olyan finomságokat készíthettünk el, melyekre a kollégákkal együtt csak annyit mondhattunk, már értjük, miért is a családok kedvencei – emelte ki Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, az album lektora. Sok száz receptből kellett választania a zsűrinek. Odafigyeltek arra is, hogy a magyar mellett nemzetközi kitekintést is adjon a könyv és népszerűsítsék az egészséges táplálkozást.

A kaposvári Gondek Károlyné legalább 30 receptet küldött hozzánk. Hatvan éve főz, tízéves korában tanulta az alapokat édesanyjától és nagymamájától. Ma is gyakran ragad fakanalat. Otthon szeretik a halat, vadat, a tenger gyümölcseit is, de egyszerű ételek is gyakran kerülnek az asztalra náluk. A bonnyai Végh Györgyné minden évben szorgalmasan küld be recepteket, most egy brokkolis gombalevese szerepel a szakácskönyvben. Elmondása szerint szeret főzni a családnak, és a konyhában újdonságokat kitalálni. Férje és fia főként a húsos ételek kedvelői, de az unokák is nagyon szeretik a nagymama főztjét. Büszke arra, hogy 2008-ban már megnyert egy receptversenyt.