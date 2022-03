Potocskáné Kőrösi Anita fegyvereket és magyar katonákat küldene a háborúba. Miközben a magyarok döntő többsége tárgyalást, mielőbbi békét akar, s azt tartja helyesnek, ha Magyarország kimarad a konfliktusból, Potocskáné viszont azt mondja, az a természetes, … ha a NATO részt vesz egy háborúban, akkor a hivatásos katonáinknak mennie kell, nem a gyermekeinket meg az unokáinkat akarjuk a háborúba küldeni, hanem akinek ez a dolga. Aki meg elment katonának, az ezért ment, mert ő ezért kapja a fizetését - érvelt Potocskáné.

Az ellenzéki képviselőjelölt azt is kérte a hallgatóságától, hogy a gyermekvédelmi népszavazáson azzal támogassák az ellenzéket, hogy érvénytelen szavazatot adnak le. Ehhez még ötletet is adott! Mint mondta: - Mi az érvénytelenségre buzdítunk és azt úgy lehet megtenni, hogy az igenekhez és a nemekhez is “x”-t kell tenni - hangsúlyozta Potocskáné Kőrösi Anita.

A fórum vége felé aztán azt is szóbahozta, hogy az ellenzék szeretné leállítani azokat a beruházásokat, amelyeknek a magyar embereknek az életminőségéhez szerinte az égvilágon semmi köze. Potocskáné úgy gondolja, hogy ilyen a Paks II. atomerőművi blokkok megépítése is. Mivel szerinte a Paks I. „csak” az ország villamosenergiaigényének 30 százalékát képes kielégíteni, (A képviselő nem számol azzal, hogy a Paks I. adja a hazai áramtermelés felét, mégpedig rendkívül olcsón, kilowattonként 12,20 forintért, s ebből lesz 37 forint körüli lakossági áramár. A Paks I. blokkok már meghosszabbított élettartama 2032-37 között lejár. Tehát a két új paksi blokk a leálló erőmű pótlására hivatott. Ráadásul az új blokkokkal Magyarország villamosenergia-ellátásának biztonsága nő, hisz az áram forrása az országhatáron belülről lesz biztosítható. – a Szerk.) feltehetően Paks II. is 30 százalékot vagy annál is többet tudna nyújtani az országnak. Ezzel szemben az ellenzék(?) a külföldi árambeszerzést támogatja, nem pedig az áramellátás országon belüli megoldását.

Potocskánénak tehát semmit sem mond hazánk energiafüggetlensége, az ellátásbiztonság, a hosszú távú versenyképesség, a biztonságos és klímabarát áramelőállítás és az áram ára, amely az uniós országok többségében máris az egekben van.