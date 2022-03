A tárlat olyan embereket mutat be, akik a cigányságnak meghatározó alakjai voltak, illetve azok most is. Nagy Ervin filozófus, a Terror Háza Múzeum munkatársa az Együd Árpád Kulturális Központban rendezett szombati kiállítás megnyitón hangsúlyozta, azokról a cigány hősökről emlékezik meg a vándorkiállítás, akik a rendszerváltoztatás idején, illetve előtte és utána is kiemelkedtek abból a közegből, amibe beleszülettek.

– Ezek a hősök többet tettek, minthogy saját önös érdeküket követték volna. Közösségeket építettek, kultúrát szerveztek, segítették a rendszerváltoztatást – mondta Nagy Ervin. – A Terror Háza Múzeum munkatársai már tíz éve kutatják és keresik azokat a cigány hősöket, akiket ezen a vándorkiállításon bemutatunk. Olyan közéleti emberekről emlékezünk meg, akikről nem tudtuk, hogy milyen szerepet töltöttek be a rendszerváltoztatáskor, vagy akiknek a nevét sem ismertük ezidáig. A kiállítás egyik fontos része itt Kaposváron is, hogy kiállítottunk egy üres tablót, amire a helyiek felírhatják azokat a cigány hősöket, akiket itt helyben fontosnak tartanak – tette hozzá Nagy Ervin.

Fotók: Muzslay Péter

A megnyitón Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta, amikor egy cigány ember megszületik, akkor nagyon jelentősen hátránnyal indul. Ahhoz, hogy olyan hőssé válhasson úgy, mint a kiállítás szereplői, ahhoz lényegesen többet kell tennie, mint egy átlag magyar embernek – mondta. Borhi Zsombor kiemelte, 20 évvel ezelőtt sokan munka nélkül, segélyből éltek, a bűnözés magas volt. – Mára ez megváltozott. Egyre többen dolgoznak és tanulnak. A kaposvári önkormányzat elindított egy olyan roma ösztöndíj programot, ami segíti azokat, akik úgy gondolják, hogy a társadalom teljes értékű tagjai szeretnének lenni – tette hozzá az alpolgármester.

Az utcai tárlat 30 tablót tartalmaz. Az egyik legismertebb „hős¨ Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész, zeneszerző, Szentandrássy István festőművész, Bogdán János, a Gandhi Gimnázium alapítója és Choli Daróczi József költő, műfordító. A vándorkiállítás március 10-ig tekinthető meg.