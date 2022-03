– Most 52 forint egy tojás, de néhány nap múlva már várhatóan 60 forintra drágul – mondta lapunknak Varga Józsefné, az egyik porrogszentkirályi üzlet vezetője. – Általában egy, legfeljebb két doboz tojást kérnek a vásárlók, s vannak olyanok is a faluban, akik helyi gazdálkodóktól vásárolnak.



A kaposvári piacon is érezhetően nőttek az árak. Bóka Réka kereskedő azt mondta: márciusban kétszer drágult náluk a tojás. A hónap elején hat, a héten további négy forinttal. A ketreces tartású S-méretű tojás két hete 32 forint volt, most 42 forint, az M-es a korábbi 41 helyett 53 forint, az L-es február végén még 47 forintot kóstált, most 58 forintba kerül. Az L-s mélyalmos tojás 62 forint. Ez a pillanatnyi ár, ám nem zárható ki újabb drágulás.



– A takarmány és a fuvarköltségek is nagyon megemelték a termelők kiadásait – mondta. – A vásárlóknak fontos hír, hogy az ünnepek előtt is biztosan lesz friss tojás, s mi kizárólag hazai árut forgalmazunk. A somogyin kívül Baranyából és az Alföldről is kapunk tojást.



Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi vezetője érdeklődésünkre közölte: az egyik beszállítóval hétfőn egyeztetnek a tojásárakról. Ötvenegy boltjukban hetente több ezret adnak el, s a korábbi évek tapasztalatai szerint húsvét előtt nagyjából 20 százalékkal nagyobb mennyiséget forgalmaznak.



Azt mondta: elképzelhetőnek tart egy újabb tojásárdrágulást az ünnepek előtti hetekben, ám cégük épp ezért akció hirdetését tervezi.

– A héten mi már emelt áron kaptuk a tojást – mondta Gulyás Árpád, a csurgói Csurgó Coop Zrt. elnöke. Hozzátette: 2021 márciusában 53 forint volt a tojás, azóta többször kisebb mértékben változott az ára, mos 63 forint a boltjukban.





Fotó: Lang Róbert

Akadozik a jelentős ukrán tojásimport



A Magyar Távirati Iroda beszámolója szerint az elmúlt időszakra jellemző túlkínálat nem tette lehetővé, hogy a forgalmazók elérhessék a gazdaságos működéshez minimálisan szükséges termelői árszintet, mivel a hazai fogyasztóknak eladott étkezési tojás 20–25 százaléka importból származik. Molnár Györgyi, a Magyar Tojóhibrid-Tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének titkára szerint azonban az elmúlt hetekben a madárinfluenza miatt mind Franciaországban, mind Olaszországban jelentős tojótyúk-állományt kellett felszámolni, emellett a háború kitörése miatt a korábban jelentős ukrán tojásimport is akadozik. A csökkenő kínálat miatt a kereskedők immár hajlandóak megfizetni a termelők által igényelt 40 forintos átlagos termelői árat.