– Mi is látjuk, hogy javulnak a mutatók – mondta csütörtökön Horváth Árpád, a kaposvári Kapos Atlas Kft. ügyvezető igazgatója. – Nálunk januárban, az omikron idején hiányoztak a legtöbben, hetente 8-9 dolgozót kellett pótolnunk.

A 322 alkalmazottat foglalkoztató vállalatot súlyosan és közvetlenül érintette a pandémia, 2020 tavaszán egy hónapra fel kellett függeszteniük a termelést. Azóta különösen nagy figyelmet fordítanak a biztonsági szabályok betartására, dolgozóik 74 százaléka beoltatta magát. A cégvezetés csütörtöki megbeszélésén már szó esett a járványügyi korlátozások döntő többségének megszüntetéséről. Horváth Árpád elmondta: a lazítás ellenére cégüknél zárt térben vélhetően még egy ideig fenntartják a maszkviselést.

– A hír azt jelenti, hogy lecseng a járvány – közölte Hatta József, a kaposvári Kapos Coop Zrt. kereskedelmi vezetője. – Ennek ellenére továbbra is forgalmazzuk a megelőzést szolgáló termékeket, a maszkot és a kézfertőtlenítőt is.

A társaságnak két megyében 51 üzlete van, s összesen 160 munkatársat foglalkoztat. Tavaly csaknem 40 dolgozójuk volt koronavírusos, de szerencsére mindenki felgyógyult.

Handó János, a patcai Katica Tanya tulajdonosa azt mondta: beltéren jövő héttől már náluk sem kell szájmaszkot viselni. Örül a döntésnek, s abban bízik, hogy a tavalyinál erősebb lesz az idei szezonjuk.

Hetente háromszor is teszteltek

Lukácsi Sándor, a fonyódi CMS Electronics Hungary Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: az összes, így a maszkviseléssel kapcsolatos előírást is maradéktalanul betartották, és az utóbbi időben rendszeresen előfordult, hogy hetenként háromszor is tesztelték a dolgozóikat. – Utoljára február második felében tartottunk átfogó ellenőrzést, s nem találtak egyetlen pozitív kollégát sem – közölte. – Az életbe lépő új szabályok betartását cégünk is követi.

Fotó: Lang Róbert