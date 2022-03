Több gépet a légi alkalmassági bizonyítvány meghosszabbítására készítenek fel, ami évente esedékes. S a szakemberek ezenkívül nagyobb karbantartási feladatokat is végeznek, pillanatnyilag több Cessna, Piper és An-2 is vár a sorára a légi bázison, ahol összesen 34-en dolgoznak. Kornyik Csaba, a kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: napokon belül egy ír és egy szlovén gép felkészítését fejezik be, s legközelebb Angliából várnak egy repülőt. H. M.

Fotó: Lang Róbert