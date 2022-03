Tanítók, óvoda- és gyógypedagógusok, kisgyermek nevelő szakos hallgatók, valamint kisiskolások játszották el azt, hogyan toborozták a fiatalokat régen az iskolába. Ezt a szokást korábban Gergely napján tartották, a csalogatás közben pedig adományt is gyűjtöttek az intézmények számára.

Bencéné Fekete Andrea a MATE neveléstudomány intézetének oktatási igazgató-helyettese érdeklődésünkre elmondta, csaknem ezer hallgatója van a neveléstudományi intézetnek és szinte mindenki hivatásának érzi a pedagógus pályát. – Azt látjuk, hogy az egyetemisták, miután végeztek tanulmányaikkal, el is szeretnének helyezkedni. Örülnénk, neki, ha még többen tanulnának pedagógusnak, de azért így sincs okunk a panaszara – hangsúlyozta Bencéné Fekete Andrea.

A tanítok napjára négy iskolából összesen 48 hátrányos helyzetű fiatalt hívtak meg a szervezők. A gyerekeknek játékos vetélkedőt is szerveztek, a szabályokkal és a feladatokkal a pedagógus hallgatók ismertették meg a diákokat.

Szót fogadó gyerekkel tanulják a szakmát

Tárnoki Kata a MATE harmadéves tanítószakos hallgatója érdeklődésünkre elmondta, családjában egyáltalán nincsen pedagógus. Volt tanárainak a tanácsára döntött úgy, hogy ezen a pályán szeretne elindulni. Hozzátette, nagyon szeret dolgozni a gyerekekkel, akik hálásak, szót fogadnak és láthatóan sokat fejlődnek. Múth Ádám elsőéves óvodapedagógus hallgató is részt venni a tanítók napi programokon. Kérdésünkre elmondta, azért választotta ezt a szakot, mert később a néptáncpedagógus képzést is szeretné elvégezni, ez pedig jó alapja lehet majd a tanulmányainak. Múth Ádám hozzátette, azért választotta a MATE kaposvári campusát, mert a testvére is ott végzett és sok jót hallott az intézményről.