Az elmúlt hetekben többen fordultak influenzaszerű megbetegedéssel a somogyi orvosokhoz. – Tizenkét embert írtunk ki pár nap alatt táppénzre koronavírussal – mondta Veress Zsolt balatonfenyvesi háziorvos. Hozzátette: sok fiatal érkezik hozzá köhögéssel, torokfájással, hidegrázással és ízületi fájdalommal. – Szinte minden esetben pozitív lett a Covid-tesztjük. Van, akinek magas láza is van – emelte ki a háziorvos. Megjegyezte: szerencsésebb lenne, ha ebben az időszakban a hivatalokban és a nagyáruházakban még egy ideig az emberek hordanák a szájmaszkot saját és mások egészsége érdekében. – Továbbra is folyamatosan kérik nálunk a koronavírus elleni oltást, a negyedik vakcinát veszi fel pácienseink többsége – mondta el Veress Zsolt.

Vincze Erika kaposvári rendelőjében is megnőtt az influenzaszerű megbetegedéssel hozzá fordulók száma. – Torokfájás, hőemelkedés, köhögés a jellemző tünet és a legtöbb esetben oltással nem rendelkezők kapják el a koronavírus-megbetegedést – mondta el a háziorvos. Kiemelte: pácienseinek ágynyugalmat ír elő, valamint a tünetek kezelése mellett vitaminok fogyasztását javasolja. Megjegyezte: szerencsére a tünetek többsége enyhe, nem szorulnak kórházi ellátásra a fertőzöttek.



Több a beteg

Verdősy Edit taszári háziorvos praxisában is azt tapasztalta, hogy páciensei körében nőtt a köhögéssel, torokfájással és náthával jelentkezők száma. – A hozzánk fordulók 5–6 százaléka igazoltan koronavírusos – mondta a háziorvos, aki praxisában 2200 taszárit és kaposhomokit lát el.

Az elmúlt három nap során 174-gyel nőtt a regisztrált koronavírusos betegek száma a megyében. Márciusban is minden csütörtök és péntek délután, szombatonként pedig egész nap tartottak oltási akciót a kórházi oltópontokon. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül lehetett felvenni az oltást. Elsősorban az oltatlanokat várták és azokat, akiknél már letelt a 4 hónap a legutóbbi oltásuktól számítva. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül választhatnak.

Fotó: Muzslay P.