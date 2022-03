Gyallai Katalin igazgató elmondta, azok a fiatalok felvételiztek, akik az iskola valamelyik képzését jelölték meg. Vannak olyan diákok, akik több szak iránt is érdeklődnek, ezért akár kétszer-háromszor is szóbeliztek szombaton.

Király Gréta a kaposvári Zrínyi-tagiskolából érkezett a felvételire. Érdeklődésünkre elmondta, az általános iskolában is kéttannyelvű angol képzésen vesz részt, és a középiskolában is ezen a szakon szeretne továbbtanulni. Hozzátette, nagyon szimpatikus intézmény a Munkácsy-gimnázium, ismerősei is járnak oda, az edzője is ott tanít, ezért is jelölte meg első helyen az iskolát.

Gippert Liza biológia-kémia képzésre jelentkezett. A fiatal lány – édesapjához hasonlóan – állatorvos szeretne lenni. Kiemelte, más intézményt meg sem jelölt a felvételi lapon, ezért nagyon bízik benne, hogy sikerül a szóbeli és bekerül a középiskolába.

Fotók: Muzslay Péter

A szóbelin minden diákkal elbeszélgettek azért, hogy a diákok taníthatóságát, kreativitását, tájékozottságát és távlati céljaikat megismerjék. Idegennyelvből azonban vizsgáztak a felvételizők. – Évről-évre egyre jobban beszélnek a diákok angolul. Nyilván ez annak köszönhető, hogy az általános iskolákban már az alapokat nagyon jól megkapták – emelte ki Gyallai Katalin, igazgató. – Az is vitathatatlan, hogy a média, illetve az okosvilág és ennek nyelvezete az angol, komoly motivációt ad a diákoknak és foglalkoznak vele. Emellett nagyon sok mindent autodidakta módon is elsajátítanak. Én is tagja vagyok az egyik bizottságnak és azt tapasztalatom, hogy nagyon felkészültek a diákok, ezért nem lesz egyszerű kiválasztani a legjobbakat – tette hozzá az igazgató.

A Munkácsy-iskolában kilenc képzés közül választhattak a diákok. Kivétel nélkül szinte mindegyik szakon túljelentkezés volt. A leendő középiskolások március közepén tudhatják meg, hogy hova vették fel őket. Ez azonban csak egy ideiglenes lista lesz, mert pár napig módosítani lehet a jelentkezési sorrenden.