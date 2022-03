A települést egyelőre nem érinti közvetlenül az orosz–ukrán háború eredményeként Magyarországra érkező menekültáradat, ám Andocson is gyűjtenek a kárpátaljai családok megsegítésére, egy szállítmány már célba is ért.

Az összefogást Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke is fontosnak tartja. Szervezetük ezért 2021 júliusa óta Európa jövőjéről szóló konferenciákat rendez.

– Fontos, hogy az emberek elmondhassák, hogy milyen Európában szeretnének élni a jövőben, mi a véleményük az Európai Unióban zajló folyamatokról, hogyan látják a migrációval kapcsolatos terveket – sorolta Szőnyi Kinga a konferencia célját. – Ahhoz, hogy meghallják a hangunkat az EU-ban, minél több honfitársunknak el kell mondania a véleményét – tette hozzá.

– Segíteni kell, de nem azzal, hogy a problémát importáljuk, inkább a segítséget kell exportálnunk – utalt az elmúlt évek migrációs tapasztalataira Witzmann Mihály, a térség ország­gyűlési képviselője a rendezvény megnyitóján.

– A jelen helyzetben Clausewicz szavai köszönnek vissza: „A háború a politika folytatása más eszközökkel.” – mondta Resperger István ezredes, aki a nemzetbiztonsági kihívásokról tartott előadást. – Nem az a feladat, hogy az ellenséges katonát megöljük, hanem az, hogy a civileket megvédjük – hívta fel a figyelmet az orosz–ukrán háború eddigi történéseit elemző előadásában.

– A XXI. században a fegyveres erő alkalmazása elég szokatlan módon valósult meg Ukrajnában. Az orosz állam vezetői diplomáciai tárgyalások sikertelenségére utalva, a NATO keleti irányú terjeszkedését veszélyforrásnak értékelve inváziót indítottak Ukrajna ellen. A katonai erőviszonyok függvényében a mennyiségi, minőségi döntő fölény adott az orosz erők számára – elemezte a helyzetet az ezredes, aki nyitott kérdéseket tett fel arra vonatkozóan, hogy meddig tarthat a háború, meddig tarthatnak ki az ukránok? Elhangzott: az orosz–ukrán háború során új köntösben találkozik Európa a migrációval. Az ukránok, akikkel sok uniós ország tömte be a munkaerőpiaci hiányait, milliós tömegben jelentkeznek az Európai Unió keleti határainál.

– Európa egészen rövid távon is jól jár a többségében tanult, és keresztény munkaerővel. Ukrajna számára azonban nemzethalált jelenthet, ha a harcok továbbterjednek, és egyre inkább kiürül az elmúlt évtizedekben is jelentős kivándorlást produkáló ország. Kérdés, milyen politikai erők, milyen ideológiák mentén tudják majd megkörnyékezni a nyugatos, de ortodoxiájukhoz ragaszkodó bevándorlókat – vetette fel a kérdést előadásában Kohán Mátyás, a Mandiner külpolitikai újságírója.





