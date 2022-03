Mi is kilátogattunk a Kaposvár Arénában megrendezett gamer, e-sport rendezvényre, ahol a változatos és színes színpadi programokon kívül mi is kipróbáltuk a Beat Saber VR-t, a Playstation egyik legmeghatározóbb játékát, a Granturismo-t szimulátorban, és betáncoltuk magunkat a Just Dance világába is.

Az idősebb generációnak kedvező retro sarokban játszottunk a Super Nintendoval, a Playstation első generációjával, a Commodore 64-el és az Atari konzolokkal is.



Sokan az eseményről az internetről értesültek. Ezek közé tartozik Tóthvérci Gábor is, aki a show keretein belül először próbálta ki a VR adta lövöldözés egy új formáját. A kaposvári tizenegyéves fiú azt is elmondta, hogy változó, mennyit játszik otthon, és szigorú szabályokhoz is van kötve. Ha az iskolában rosszul teljesít, rossz jegyeket vagy a magatartásával szerez rossz pontot, akkor van, hogy szülei elveszik a számítógépét egy-kettő, vagy akár több hétre is. Gábor a rendezvényre unokatestvérével és anyukájával érkezett. Nagyon jól érezte magát, és reméli, hogy a jövőben más hasonló rendezvények is érkeznek Kaposvárra.

A rendezvényen sok videós és streamerrel is találkozhattunk.

– Kaposváron csak átutazóban voltam, eddig sose jöttem be – mondta Kiss Imi videós és streamer. – A hotelbe való csekkolás után városnézésre indultunk, majd a többieknek is mondtam: ez a város olyan gyönyörű, olyan szép, hogy ezt a látványt ki kell tennem insta sztoriba! Eddig, én itt érzem magam a legjobban.

– Igyekeztek a programot úgy összeállítani, hogy nem csak a fiataloknak, hanem szülőknek is imponáljanak és letudják kötni magukat, amíg a csemeték sok órán keresztül próbálgatják a dolgokat – mondta Kaci becenevű tartalomgyártó. Minden helyszínen a show egy kerekasztal beszélgetéssel kezdődik, egy szociológus kutatóval vagy egy pszichológus mesterszakos hallgatóval vesézik ki a videójátékok által a személyre, vagy az egyénre gyakorolt hatását, agresszívvá tesz-e minket, lehet-e tanulni belőlük.

Imi úgy gondolja – a korlátozások feloldásával az online események vissza szorulnak, és lassan újra vissza kerülnek a köztudatba az OGEX-hez hasonló rendezvények. Mindez azon is múlik, hogy az emberek mikor mernek újra rendezvényekre járni.

Kaci hozzátette: továbbra is lenne igény az ehhez hasonló rendezvényekre, mind szervezői, mind látogatói oldalról, természetesen ennek voltak korlátai. Mindketten remélik, hogy ha a korlátozások feloldása még nyáron is tart, akkor sikerül megrendezni az ország legnagyobb gaming témájú rendezvényét, a PlayIT-t is.

Kaci jobban szereti a vidéki kisebb rendezvényeket, mivel a nagyvárosival ellentétben, a kaposvári is egy olyan közönséggel rendelkezik, ahol az emberek sokkal inkább hálásak, hogy találkozhatnak hozzájuk hasonló streamerekkel vagy kedvenc videósaikkal. Így nem feltétlen az ajándékokért mennek, hanem a találkozásért és az élményért.





A KD csapat egyik tagja is meghívást kapott Kaposvárra.

– Nagyon jól érezem magam – mondta KD Dave. Hozzátette, annak ellenére, hogy ez egy ingyenes program, sikerült kimaxolni a hely adta lehetőségeket. Dave kedvenc standja a Beat Saber, amivel otthon is rengeteget szokott játszani, illetve a Vaják pult, ahol videójátékos felmérést lehet végezni, hogy profikhoz képest a tudásunk és az ügyességünk hol is helyezkedik el.

Mi magunk is láttuk, hogy a fiatal streamert a rajongói körbekerítették, és mindenki közös fényképet vagy autogrammot szeretett volna tőle, és ő természetesen szívesen állt rajongói rendelkezésére.