Szabó Bence László, a település polgármestere szombaton, az épület felavatásán elmondta, hogy a kúriában csak az 1950-es években volt jelentősebb felújítás. Most 25 millió forintból korszerűsítették a villamos hálózatot, felújították a belső homlokzatot, ahol kellett, új nyílászárót tettek be, valamint korszerűsítették a szociális helyiségeket. A településvezető hozzátette: azt tervezik, hogy a jövőben elvégzik a református templom tetőcseréjét és külső felújítását is.

– Öröm egy olyan településre jönni, ahol ennyi mindent megvalósítottak és ennyi jól működő civil szervezet van. – mondta ünnepi köszöntőjében Szászfalvi László ország­gyűlési képviselő. Hozzátette: a kormány célja a kistelepülések megmentése, felvirágoztatása, a választókerületbe 11 milliárd forint érkezett erre a célra.