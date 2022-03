A rendkívüli szellemi frissességgel megáldott idős hölgy Kellner Bernát könyvtárigazgató özvegye. A férje teremtette meg egykor a modern megyei könyvtárat Kaposváron.

A korral jár a fekvés, szabadkozott az ágyban fekvő ünnepelt, aki nem kelhetett fel a derék- és lábfájdalma miatt köszöntésekor. – De 100 évesen sem panaszkodom, mert nagyszerű segítségeim vannak, jó emberek – utalt a gondozóira.

Kertész Margitot Komáromi Gabriella irodalomtörténész köszöntötte fel egy csokor virággal. Régi az ismeretség, hiszen Komáromi Gabriella és Manci néni lánya, Kellner Judit egy osztályba jártak, és barátnők voltak a gimnáziumban.

– Törvénytelen gyermek voltam, ezért mindig mások akartak nevelni – idézte fel életét Manci néni, akinek egy szépséges osztrák nevelőnő volt az édesanyja. – A szüleim és a nevelőszüleim is kiválóak voltak, mindenre megtanítottak. Az első elemiig a Fő utcán a Dorottyával szemben laktam egy alacsony házban, ahol egy cipész és egy ékszerész dolgozott.

Kertész Margit a leánygimnáziumot is Kaposváron járta, és a férje volt a tanítója. Amikor a fiatal tanítót megkérdezték, hogy mikor nősül, azt felelte, hogy megvárja a Mancit. Így is történt, amikor a lány 18 éves lett, elvette feleségül. A második világháború éveiben megszületett a gyermekük, Judit, aki ma onkológus orvosként dolgozik Amerikában.

– Nagyszerű ember volt, jó humorú, intelligens, nem nézett le senkit, inkább mindenkit fel akart emelni – emlékezett férjére, az egykori tanítóra és könyvtárosra a száz éves asszony. – Beszélt németül, franciául, élete végén angolul is megtanult. Mindent autodidakta módon sajátított el. Fiatalon gazdag helyeken tanított, ahol szép könyvtárak voltak, a műveltséget így szívta magába.

Béla bácsinak ismerte Komáromi Gabriella a könyvtárigazgatót, mert az 50-es években nem szerették az olyan előkelő neveket, mint Bernát.

– Béla bácsi a háború éveiben munkaszolgálatos volt, sokáig várták haza Manci néniék – mondta az irodalomtörténész. – Sokoldalú ember volt.

Manci néni 36-szor repült át az óceánon a lányához. Az unokája remekül beszél magyarul, a férje is magyar. Ragaszkodik Magyarországhoz, a Balatonon szokott nyaralni. Fiatalon meg akarta tanulni a magyar néptáncot, ezért az Agórába járt foglalkozásokra. Vitt is haza Amerikába egy göllei bő szoknyát, hogy megmutassa, milyen népviseletben jártak a magyarok.

Örülni kell a legapróbb dolgoknak is

Hogy mi a hosszú élet titka? Nem szabad alkoholt inni és sokat enni, mindenben mértékletesnek kell lenni, intett Manci néni. Az életben mindennek örülni kell, a legapróbb dolgoknak, még egy szép történetnek is, tartja. Ezért még ebben a korban is rendszeresen olvas, a napokban elővette Komáromi Gabriella könyvét is. Újságot is olvas órákon keresztül, súgta a gondozója. Manci néni a kaposvári leánygimnázium legidősebb élő tanítványa. Ugyanakkor az utolsó az élők közül, akiket a legendás középiskolai tanár, Biczó Ferenc még tanított, és akit Manci nagyszerű embernek tart.



Fotó: M. P.