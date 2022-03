– Bennünket magyarokat aligha érhet vád, mert az elnyomatásban mindig készek vagyunk küzdeni a szabadságunkért – jelentette ki Szita Károly. – Ne akarjuk a háborút, de akarjuk a békét! Akarjuk a szabadságot, de ne akarjuk a kiszolgáltatottságot...

A múlt tapasztalataiból nyert tudás mondatja velünk, hogy egyre inkább a lelkierőre kell összpontosítanunk, mert ez nemzedékről nemzedékre hagyományozódva a legnehezebb időkben is megtartotta nemzetünket és országunkat, intett. Odaadó cselekvéssel és együttérzéssel, a legjobb arcunkat mutatva forduljunk azok felé, akiknek hátra kellett hagyniuk az otthonaikat, és nálunk remélnek biztonságot és menedéket, tette hozzá, majd arra szólított fel, hogy mutassunk példát az önmagából kivetkőző világnak.

Sokan léptek fel az ünnep tiszteletére

Az ünnepi műsorban közreműködött a Kaposvár Helyőrségi Zenekar, Major András őrnagy vezetésével, térzenét adva biztosították a hangulatot. A tömeg a somogyi huszárok után vonult az egyik helyszínről a másikra, ők az ünnepségen is díszőrséget adtak. A Vikár Béla Vegyeskar dallamai Ludmány Géza karnagy vezetésével csendültek fel. György-Horváth László és Felde Rebeka népzenészek is bemutatták tudásukat a megemlékezésen. A műsorban a Csiky Gergely Színház színművészei szerepeltek, valamint a Somogy Táncegyüttes Turi Endre és Sipos Gabriella vezetésével. A Somogy Zenekar húzta a talpalávalót. A Kossuth tér megtelt, a koszorúzást is népes nézőközönség kísérte figyelemmel.