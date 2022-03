Kiderült: a csokonyavisontai fürdő szolgáltatta az áramot több apartmannak, vendéglátó egységnek, s mindezek mellett az úgynevezett Öreg-hegyen lévő lakóingatlanoknak is. A fürdő új tulajdonosa ezt jelezte is a rendőrségnek. Kuti Balázs szerint a tulajdonosváltás során több más hibára is fény derült.

- Számomra kiemelten fontos a fejlesztés, a rekreáció és a sport - mondta munkatársunknak Kuti Balázs. Hozzátette: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a projektet támogató cégek tisztán lássanak a beruházás kapcsán. Ezért kezdődött egy átfogó vizsgálat, s ekkor derült ki, hogy a fürdő az elmúlt évtizedekben rendkívül rossz állapotba került.

A bekötések karbantarása rendre elmaradt.

- A helyzet tarthatatlan, komoly beruházásokra, fejlesztésekre van szükség - mondta Kuti Balázs, a Csokonyavisonta Gyógy- és Strandfürdő tulajdonosa. Szerinte a Magyar Vízilabda Szövetséggel közös pályázat miatt is fontos a belső revízió, amely azt mutatja, hogy a korábbi időszakban számos mulasztás történt, elmaradtak a karbantartások, s most esnek ki a csontvázak a szekrényből.

Kuti Balázs elmondta azt is: éveken keresztül a Themál-Fürdő Kft. viselte az áramszolgáltatás költségeit, a vizsgálatok szabálytalan bekötésekről, rendkívül balesetveszélyes megoldásokról is szólnak. Hozzátette: mivel a társaság vezetősége hatósági eljárás keretein belül kezdeményezte a teljes, átfogó vizsgálatot, ezért lekapcsolták a csokonyavisontai Öreg-hegy áramszolgáltatását, sok más fogyasztóval együtt. Akiket tudtak, ügyvéd által felszólítottak arra, hogy váljanak le a Thermal Kft. hálózatáról, akik pedig erre nem voltak hajlandók, azoknál lekapcsolták az áramot.

Kuti Balázs szerint a tulajdonosváltás után az önkormányzat kérte a fürdő kapcsán a teljes átvizsgálást, azzal, hogy ha szabálytalanságot fedeznek fel, akkor a hivatal azért helytáll. Megtudtuk azt is: az ellenőrzési folyamat 1 évvel növeli meg a beruházás megvalósításának idejét, a fürdő korszerűsítését. Az új vezetésnek mindenesetre igyekeznie kell, hogy betarthassa a Magyar Vízilabda Szövetségnek tett ígéreteit.

Megkerestük Katz Zoltánt is, aki a csokonyavisontai fürdő korábbi vezetője volt. Ő érdeklődésünkre azt mondta: a kilencvenes évek végén ő engedélyezte a rákötéseket. Szerinte ezek teljesen jogszerűek voltak és a felhasználók pedig – tudomása szerint – fizették a számlákat.