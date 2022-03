Épületfelújítás és infrastrukturális fejlesztés valósult meg abból a 2017-ben indított projektből, amelyet még a Kaposvári Egyetem indított. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen hétfőn tartották a „Jövő egyeteme” projekt zárórendezvényét.

– 2016-ban egy 180 milliós eszközbeszerzéssel indult a tervezés, különböző modulokra, így ingatlanfejlesztésre is lehetett pályázni, így lett a projekt 1,2 milliárd forint. A gyengeáramú rendszereket is ki kell cserélni, így a fejlesztés 1 milliárd 460 millió forintból valósult meg – mondta Légrádi Zsolt projektmenedzser, a Pályázatkoordinációs Osztály osztályvezetője. Négy terem és több közösségi tér mellett felújították a tudáscentrum épületének négyszáz személyes előadóját. A hetvenes években épült agrár-műszaki épület rekonstrukciója is elkészült, és kialakítottak egy kis kommunikációs labort is. 240 új számítógép, 24 projektor, okostáblák, szoftverfejlesztés szolgálja az egyetem polgárait. – A fejlesztéseknek köszönhetően könnyen át tudtunk állni a hibrid oktatásra – emelte ki Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campusának általános főigazgató-helyettese.