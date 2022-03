A második világháború idején fogságból és német táborokból menekülő francia katonák találtak menedéket Balatonbogláron, akiket a helybeliek és a helyi hatóságok is meleg fogadtatásban részesítettek. A menekülteknek szállást adtak, s ha kellett, bújtatták is őket. A szolidaritásnak e ritka példáját mutatja be a most átadott emlékszoba, mely többek összefogása és támogatása révén, a francia nagykövetség, Balatonboglár önkormányzata, valamint a Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjai Szövetségének köszönhetően valósult meg.