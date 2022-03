A szoftverfejlesztéssel foglalkozó kaposvári cég pályázatán valamennyi Somogy megyei általános- és középiskola informatika tanára indulhat. Nevezni az idei évben is rendkívül egyszerűen lehet, ide kattintva március 1. és június 15. között van lehetőség.

A kezdeményezés komolyságát mutatja, hogy több somogyi nagyvállalkozás is beállt mögé, így a Videoton, a Trivium Aluminium Packaging Hungary Kft., vagy az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. Az olyan ismert Somogy megyei vállalkozások, mint a Somogy Informatika Kft., az Infocentrum Szoftver Stúdió, az IN2IT Business IT Solutions Kft., a Lakics Gépgyártó Kft., a Mátrix Irodatechnika Kft., a MAJUKO-SOFT Kft., a Ch.Stadler Kft. a Mosolygyár Egyesület vagy a BOLDINGATLAN Kft. mellett helyi szervezetek is segítik és támogatják az idei pályázatot, mint a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara vagy a Kaposvári Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Természetesen a szervezők a pályázat teljes időtartama alatt is fogadják a felajánlásokat. A társaság célja, hogy a jelenleg már több, mint 1,3 millió forintos nyereményalap akár a 2 millió forintot is elérje. Hiszen így nem csak az év informatika tanára részesül pénzjutalomban, hanem az első öt helyezett által képviselt iskolák is informatikai eszközökkel gazdagodnak majd.