Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében márciusban is minden csütörtök és péntek délután és szombaton oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást.

Ahogy eddig, a mostani oltási hétvégén is a kaposvári, a nagyatádi, a siófoki és a marcali kórházban kérhető a vakcina Somogyban, valamint a barcsi, fonyódi, tabi és csurgói rendelőintézetben ismét megszervezik az oltási akciót. Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat, és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat.

A negyedik oltás is már kérhető, akár az oltási akciók keretében is. A kórházi oltópontokon és a szakrendelőkben Pfizer-, Sinopharm-, Moderna-, Janssen-, AstraZeneca-oltóanyag kérhető. A háziorvosok Pfizer-, Sinopharm- és Janssen-vakcinákat igényelhetnek a Somogy megyei oltási munkacsoportokon keresztül.

Fotóill.: L. R.