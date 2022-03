– Olyan fontos kérdésekről is beszéltünk, hogy miként tudjuk garantálni a somogyi emberek békéjét és biztonságát – mondta Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője.

– A magyarok biztonságban érezhetik magukat. Szilárd és világos az az álláspont, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból – mondta Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, aki a párbeszéd és a békés úton történő rendezés jelentőségét emelte ki. A magyar katonák feladata a magyar–ukrán határ biztosítása és védelme, valamint a hazánkba érkező menekültek fogadása és elszállásolása. Jelenleg feladatuk a több országot érintő légtérsértés kivizsgálása is, amelyet az Ukrajna felől érkező és Horvátországban lezuhant pilóta nélküli repülőgép okozott. A drón Románia és Magyarország felett is áthaladt, csaknem negyven percig a légtérben tartózkodott beazonosítás nélkül.

– Kaposvár jelentős katonai hagyományokkal rendelkező katonaváros, és az is marad – mondta Szita Károly, a város polgármestere. – A Virág utcában egy honvédkollégiumot létesítünk a már meglévő kadétképzés sikereire alapozva. Debrecen és Nyíregyháza mellett Kaposváron is honvéd középiskola jöhet létre – emelte a polgármester a tájékoztatón. T. B.





Fotó: L. R.