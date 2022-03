A beruházást szerdán ünnepélyesen adták át, Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkára is köszöntötte a résztvevőket.

Csiba Ágota, a KSZC kancellárja hangsúlyozta: a beruházás-sorozat kiváló példa a felelősségteljes fejlesztésekre. S a projekt elemeinek köszönhetően folyamatosan csökken az épület energia-felhasználása, üzemeltetési költsége. Pölöskei Gáborné elégedetten nyugtázta a kaposvári fejlesztéseket.

– A szakképzés területén amit elkezdtünk átalakítást az olyan nagy iramban, tempóban halad előre, s olyan fejlesztéseket indukál, amely most már kézzel fogható, szemmel látható az ország majdnem minden területén – emelte ki Pölöskei Gáborné. – Ez az átalakítás kicsit felfordítja, felforgatja a szakképzést. Aki benne él, pontosan tudja, de erre mondjuk, hogy a szakképzés megújult, a szakképzésnek a megújulása több lábon áll. Megújult tartalmilag, hiszen nem tudjuk ugyanazt tanítani, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt, s megújult módszertanilag.

Forrás: TIBOR KOVACS

Pölöskei Gáborné – a környezetünkben lezajlott jelentős változások hatásaira utalva - arról is szólt: kompetenciákról beszélnek a szakmák mellett, mert nem lehet tudni , hogy 5, 10 vagy akár két év múlva is milyen eszközök lesznek azok, amelyekkel egy adott munkafolyamatot el kell végezni nekik. Olyan kompetenciákkal kell rendelkezni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a fiatalok nem csak megállják a helyüket, hanem akár karriert is csináljanak. Szita Károly, Kaposvár polgármestere a béke megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet, s arról is szólt: szükség van az energiahatékonysági programra. Részletesen felsorolta az eddigi kaposvári eredményeket és terveket, s közölte: három középiskolában - Noszlopy, Lamping, Eötvös - kiírták a közbeszerzési kivitelezési pályázatot, a mintegy kétmilliárd forint értékű program az energiahatékonyságot szolgálja. Gelencsér Attila országgyűlési képviselő egyebek mellett méltatta az iskola szakmai eredményeit, s bejelentette: a kaposvári szakképzés a következő időszakban 6,1 milliárd forint értékű fejlesztési forrást kap.