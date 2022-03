A Mindenható magához szólított egy csodálatos tanárt, edzőt, nevelőt, a szó klasszikus értelmében vett nagyszerű pedagógust.

Fertői tanár úr, atlétáinak Pali bácsi maga volt az élő sporttörténelem: neki „Sanyiék” a tatai edzőtáborból Iharos Sándorék, „Vili” pedig az olimpikon Varjú Vilmos volt. Maga is sprint gátszámokban bajnok, csúcstartó volt.

Életét az ifjúság nevelésének szentelte. Testnevelőként tanítványai neki köszönhetik egészséges lelki és testi fejlődésüket, testnevelői diplomájukat. Tanítása olyan sportszakmai alapot adott, amely révén volt tanítványai könnyedén vették a felsőfokú stúdiumok akadályait. Utolsó munkahelyén, a fonyódi gimnáziumban országos hírű gimnáziumi néptánccsoportot vezetett. Ott is a rá jellemző szerénységgel, kizárólag a magas szakmai elvárások szerint dolgozott. Olyan edzésmódszert alkalmazott, amellyel minőségi fejlődést, de biztonságot is nyújtott a tanítványainak. Munkáját magas szinten végezte, magyar bajnokokat nevelt, egykori versenyzője eljuthatott volna a mexikói olimpiára is.

Drága Pali bácsi! Nem felejtem el majd’ négy évtizeddel ezelőtti útravalóidat, amivel az érettségi után megleptél. Saját életeddel példát mutatva így indítottál el: „élj sportszerűen, szeretve ismerd meg a művészeteket, becsüld a családodat, szeresd hazádat, légy emberséges ember!” Tanítványaid életét, így az enyémet is végigkíséri az az erkölcsi és szakmai normarendszer, amellyel neveltél bennünket. Nekünk, egykori atlétáidnak az életünk nehéz időszakaiban az a biztatás máig mentális segítséget nyújt, amit a táv legnehezebb részén, a befutó előtti kanyarban kiáltottál nekünk: „Indulj el! Pörög, pörög!”

Drága Pali bácsi! Kedves Tanárom, Edzőm és öreg Barátom! Köszönök, köszönünk mindent! Isten nyugosztaljon! Tengerdi Győző