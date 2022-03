A Fehéroroszországban született Irina Galos 19 éve élt Ukrajnában, ahol férjhez ment. A háború első napján távozott Kijevből az anyósával, akivel egy főváros melletti településen bújtak meg egy hétig.

– Alig tíz kilométerre a településtől felsorakoztak a tankok, körbe zárták, így nem tudtunk eljönni onnan, áram és élelmiszer nélkül maradtunk – mesélte Irina, aki öt családdal osztozott egy épületen, ahol meghúzták magukat. – Március harmadikán, amikor a béketárgyalások folytak, észrevehetően kevesebbet lőttek, és egy órára biztosítottak menekülési útvonalat, így tudtunk településről-településre menni – emlékezett vissza a fiatal nő, akinek férje a hadkötelezettség miatt nem tarthatott a családdal.

– Egyedül kell gondoskodnunk a gyermekeinkről, csak reménykedni tudunk abban, hogy valaha újra egyesülhet a családunk – mondta könnyeivel küszködve Irina, aki attól retteg, hogy a párjától való elszakadás végleges. Tervezni sem tud igazán, mert szeretett fővárosa, Kijev megsemmisülni látszik a híradások alapján.

Tatjana Ramancenko hetedmagával érkezett a somogyvámosi Krisna-völgybe. Először a lengyel határon át szerettek volna menekülni.

– Elképzelhetetlen mennyiségű ember várt arra, hogy átengedjék őket az iszonyatos hidegben – mesélte Tatjana, aki szerencsésnek érzi magát és menekülttársait, hogy Krisna-hívőkkel találkoztak, akik Magyarország irányába segítettek átkelni nekik a határon.

Svetlana Dovhal egy Kijev melletti településről, Bucaból érkezett. – Kijev környékén mindent körbezártak, megszűnt a közszolgáltatás, nem volt víz, a gázvezetéket elvágták. Anyukám maradni szeretett volna, mert úgy gondolta, gyorsan vége lesz a támadásoknak. Napokig éhezett, fázott, átment a szomszédba megmelegedni, ahol kályhával fűtöttek. Másnap, amikor főzéshez akart alapanyagot vinni, hazament grízért, ám azzal szembesült, hogy a háza találatot kapott és leégett. Csak a falak álltak. Az a kabátja és ruhája maradt csupán, amiben átment a szomszédba. Próbáltak kijutni, de ott nem hoztak létre a lakosságnak zöldfolyosót, sőt, a buszokhoz vezető utat lőtték is – mesélte a fiatal édesanya, aki szintén elszakadt férjétől. Édesanyja azóta kiszabadult a településről, és megérkezett Ungvárra, ahol Svetlana férje várta, ám a borzalmak miatt alig néhány percenként újra és újra elsírja magát.



Gyanús plüssjátékok és furcsa levelek

Az ukrajnai menekültek arról számoltak be, hogy a gyerekeket sem kímélték a háború kezdetén sem.

– Nem tudni, kik csinálják, de csalinak használt plüssjátékokat és mobiltelefonokat hagynak játszótereken és az utcákon, hogy aki megtalálja, annak a kezében felrobbanjanak. Jó esetben csupán megsebesítenek, de halált is okozhatnak. A postaládákba pedig fura leveleket dobálnak be, amelyből felnyitásukkor valamilyen anyag szabadul fel – mondta Irina Galos. Hozzátette: sokan emiatt kórházba kerültek. Azt is nagyon furcsállotta, hogy miért pont törökül hívták fel a lakosság figyelmét a fura csomagok veszélyeire.



Fotók: Lang Róbert