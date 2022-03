Néhány évvel ezelőtt lajtos kocsival kellett a vizet hordani Csokonyavisontán, majd víztisztító eszközöket szereltek fel a falu két pontján, hogy a helyiek jó minőségű vizet fogyaszthassanak. Az 1600 lelkes településen a csapvíz arzéntartalma a határértéktől jóval magasabb volt, ezért kellett alkalmazni különféle „praktikákat”.



Harasztia Attila polgármester megkeresésünkre elmondta, ezt az állapotot sokáig nem lehetett fenntartani, ezért muszáj volt megtisztítani a vizet. – Több mint 400 millió forintból valósult meg a fejlesztés. Fúrtak két új kutat, kitisztították a rendszert, épült egy új vízmű és szakaszolók is készültek, hogy probléma esetén ne kelljen az egész faluban elzárni a vizet – mesélt a beruházásról Harasztia Attila. A polgármester hozzátette, a csokonyavisontaiak mellett a rinyaújlakiak is a településről kapják a vizet és az üdülőtelepet is ezek az új kutak látják el.



Somogysárdon és Újvárfalván is javult a víz minősége. Fentős Zoltán, Somogysárd polgármestere érdeklődésünkre elmondta, kicserélték a főnyomócsövet, felújították a víztornyot, a gépházat és automatizálták a rendszert. A beruházás csaknem 168 és fél millió forintba került. A szomszédos Mezőcsokonyán is korszerűsítették az ivóvízhálózatot, azért mert a vízben kifogásolt mértékben fordult elő vas, mangán és ammónium. A több mint 165 millió forintos beruházás tavaly nyáron zárult le. A fejlesztés részeként a meglévő kút mellé fúrtak egy másikat, víztisztító berendezést és a technológiához kapcsolódó új vízműtelepet építettek. Emellett több mint tízezer méter hosszan megtisztították a vízvezeték-hálózatot és felújították a 200 köbméteres víztorony belső felületét és gépészetét.



Orciban évekkel ezelőtt több mint 200 millió forintot fordítottak arra, hogy jobb minőségű legyen a víz. Vass Péter polgármester elmondta, a beruházásnak köszönhetően csökkent a víz ammónium-, vas- és mangántartalma. Taszáron két évvel ezelőtt javítottak a víz minőségén. Varjas András polgármester elmondta, a 341 millió forintos beruházás részeként két új kutat fúrtak, felújították a vízművet és a víztornyot is. Kaposfőn a víziközmű-hálózatot fejlesztették tavaly. A beruházásra pályázaton több mint 180 millió forintot nyert az önkormányzat. A Dunántúli Regionális Vízmű (DRV) Zrt. somogyi területén 2017 és 2022 között több mint 1 milliárd 700 millió forint értékű fejlesztés valósult meg, 2023-ig pedig meghaladja a 9 milliárd forintot.





Fotóill.: L. R.

Engedély nélkül egyszer lehet öntözni



Kvízjátékkal, koncerttel és laborbemutatóval készül a március 22-i víz világnapjára a DRV Siófokon. A társaság öt telephelyén véradást is szervez, valamint a vízmű- és szenny­víztelepein, az akkreditált laboratóriumaiban a tudatos vízfelhasználás lehetőségeivel, a csatornaillemtan alapvetéseivel, a DRV szolgáltatásaival és feladataival is megismerkedhetnek az érdeklődők. Az aszályos időjárás miatt március 21-től, hétfőtől a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kezdeményezésére a Belügyminisztérium kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot. Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági termelőknek nem kell vízkészletjárulékot fizetniük és miután bejelentették, vízjogi engedély nélkül lehetőségük van egyszeri rendkívüli öntözésre.