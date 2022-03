Yana, Yulia, Lilia, Luda és Lilia munkatársak voltak Kijevben a háború kitörése előtt. Most Törekiben élnek gyermekeikkel. Yana és Yulia elmesélték, hogy az alapítvány aminek dolgoztak, segített nekik a menekülésben. Elsősorban árva és hátrányos helyzetű gyerekek elhelyezésében és gondozásában segítettek gyermekvédelmi szakemberként. – Az alapítvány elnöke figyelmeztetett minket, hogy kitörhet a háború, de mi nem igazán hittünk benne, hogy valóban így lesz – mesélte Yulia. – Amikor elkezdődött, azt hittük két hétnél nem tart tovább, de már eltelt majdnem egy hónap és nem látjuk a végét – fűzte hozzá Yana, aki három gyermekével menekült el Ukrajnából miután 5 napig egy pincében húzták meg magukat, hiszen kevés az óvóhely Kijevben.

A valóságos horroból menekültek el

A kijevi asszonyok azt mesélték, egy kerületre jut egy óvóhely, ami nem alkalmas emberek hosszútávó fogadására. Azonban a légiriadók alkalmával tanácsos a föld alá menekülni. – Minden nap felhívtuk egymást telefonon Yanával, hogy tudjuk biztonságos helyen van -e a másik. Borzasztó volt hallani a robbanásokat – mondta Yulia. S a menekülés is félelmetes volt, hiszen nem utazhattak az autópályán. – Ukrán katonák mondták el nekünk, hogy egy erdőbe térjünk be és arra kerüljük ki az autópályát. Elhaladtunk két szétlőtt orosz tank mellett. Ugyan már nem volt tűzharc, de maga a látvány is ijesztő volt – idézte fel a borzalmakat Yulia, aki úgy írta le azt az estét, mintha egy akciófilmbe csöppent volna. – De sajnos ez a valóság, tette hozzá. Előbb elhagyták Kijevet és Lviv közelébe mentek, ezt a vidéket éppen aznap hagyták el, amikor orosz találat érte a Lviv közeli légi bázist. Ezután megcélozták a magyar határt, vagyis a munkácsi átkelőt és így jutottak át Magyarországra.



Lilia már tudja nincs hova visszamennie. – Chernobyl környékéről jöttem, tíz napot töltöttem a pincében áram nélkül. Azt mondták, hogy az oroszok biztosítanak lehetőséget a civileknek, hogy elhagyják a régiót. De nem így volt, a hét és öt éves gyerekemmel a folyón keresztül menekültünk el. Ott most áradások vannak, de annyi jó van ebben, hogy a tankok is elsüllyednek a vízben nem csak a házak – mondta az asszony.

Luda gyermekeivel jött el szülőhazájából, ahhoz a területhez laktak közel, ahol a tv tornyot lebombázták az oroszok. Azt mesélte, hogy akkora erejű volt a robbanás, hogy a detonációt követően kiesett a fotelből.