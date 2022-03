A Kaposvári Center Lions Club és a Compass Egyesületnek köszönhetően vidám maskarákba bújtak a családok. Az otthonban élő 26 gyerek közül majdnem mindenki jelmezt húzott. A farsangolók között kis cica, nyuszi, tündér és róka is volt, de népszerű volt a szuperhős és a pókemberes ruha is. Liszovszki Ágnes a Kaposvári Center Lions Club alapító tagjai az eseményen elmondta, évek óta, rendszeresen támogatják az anyaotthon lakóit. Igyekeznek színes programokat szervezni az édesanyáknak és gyermekeiknek.

Fotók: Muzslay Péter

A farsangi mulatságban a Compass Egyesület önkéntesei is részt vettek, akik a lakókhoz hasonlóan színes maskarát húzták. Kétszeri Kármen az egyesület török koordinátora elmondta, hetente többször is foglalkoznak az otthonban élő gyermekekkel. A farsangi mulatságra az egyesület munkatársai és önkéntesei készítetek el a ruhákat és a maskarákat. A télűző délutánon az otthonban élők különböző versenyszámban is összemérhették tudásukat.