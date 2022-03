– Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája – kezdte köszöntőjét Csiba Ágota, az intézmény kancellára egy Szentgyörgyi Albert idézettel. Kiemelte: a változó világ innovatív szakembereket kíván. Ehhez minőségi környezetre és az oktatás folyamatos fejlesztésére is szükség van. Már várták az iskola energetikai fejlesztését, a külső megjelenésének javítását. Most végre elérkezett az átadás ideje is – összegzett. Elhangzott: a korábbi munkálatok hatása már érződött a költségmegtakarításokban. Az utóbbi időszakban 45 millió forintért nyílászárók cseréjét végezték el. Az ipari kabinet kialakítását 110 millió forintból, 2022-ben pedig saját forrásból, 70 millió forintért energiatakarékos hőszigetelést végezték el. Csiba Ágota köszönetet mondott a munkák elvégzéséért a kivitelezőknek és a dolgozóknak, majd kiemelte, bízik abban, hogy egyre több diák választja a körszerűen megújult intézményt.

– A tett az első, a szó a második. De mindig kiderül, milyen jó jót tenni. A tettért mindig érdemes összefogni – mondta ünnepi beszédében Szászfalvi László országgyűlési képviselő. Hozzátette, ezt a tenni akaró összefogást tapasztalták Nagyatádon, mely város a reneszánszát éli, és most egy újabb ékszerdobozzal gyarapodott.

Ormai István polgármester kiemelte, az épület a felnövekvő nemzedéket szolgálja. Mint fogalmazott, szebb lett a város a megújult épülettel. Nem kell ehhez más, mint jó gondolat, elhatározás, bátorság, de nem hiányozhat az erőforrás sem – húzta alá a városvezető.

Döméné Lajos Katalin igazgató elmondta, bízik abban, hogy jó iránynak köszönhetően meg fog mutatkozni a beiratkozási létszámok növekedésében is.