Hosszú idő után az első rendezvényét tartotta a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének csurgói csoportja. Gulyásné Kozma Julianna, a társaság irányítója szerint nem volt ok nélküli az óvatosság, mivel a közösségük tagjai főleg az idősebb korosztályból kerülnek ki és olyanok is vannak köztük, akik szív- és érrendszeri, valamint vese- és cukorbetegséggel küzdenek, a koronavírus pedig éppen közülük ragadott el többeket.



Az eseményre a támogatóik mellett a baráti közösségek, valamint a Mozgáskorlátozottak Zala Megyei Egyesületének vezetői is meghívást kaptak. A százötven vendéget színvonalas műsor várta, Szászfalvi László országgyűlési képviselő és Füstös János polgármester pedig egy-egy szál virággal kedveskedett a hölgyeknek. Gulyásné Kozma Julianna lapunknak elmondta: korábban is évi két nagyrendezvényt tartottak, az egyiket márciusban, a másikat december elején. Emellett rendszeresen kirándultak, több alkalommal külföldön is megfordultak. Kiváló kapcsolatot ápolnak a környék nyugdíjas szervezeteivel, az önkormányzatok közül pedig a csurgóival, a somogyudvarhelyivel, a berzenceivel, valamint a porrogival, de támogatja őket a Patik és Varga Tanácsadó Zrt., és a tagság közül is sokan hozzájárulnak a működésükhöz.