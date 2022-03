A rendezvény Kiss Péter Pálné polgármester megnyitójával kezdődött, majd Pető László nyugállományú ezredes, a klub elnöke szólt az ünnep jelentőségéről, méltatva az eseményekben kiemelkedő szerepet játszó nagyjainkat. Ezt követően az iskolások és a honvédek énekkara adott műsort, majd Balog Dezső hagyományőrző huszárkapitány Kányádi Sándor Nyergestető című versét adta elő magas színvonalon. Az ünnepség koszorúzással ért véget.

Fotók: Varga László

– Az önkormányzatunk kiemelt feladatának tartja falunk nagy szülöttje emlékének gondozását, ezért pár éve a Noszlopy Kúria üzemeltetését is átvállaltuk a megyei múzeumtól. Ez nem csupán az épület állagának megőrzését jelenti, de a kiállítás anyagát is szeretnénk bővíteni- mondta el lapunknak Kiss Péter Pálné.

A polgármester arról is beszélt, hogy 1998 óta a nemzeti ünnepünkön is megfelelő hangsúlyt kap az egykori honvéd őrnagy szabadságharcban betöltött szerepe is, ebben pedig kiváló partnereik a nyugállományú honvédek és a hagyományőrző huszárok, akik évek óta kiemelkedő szerepet vállalnak az ünnepségük színvonalas megrendezésében is. – Az emlékezés részeként pedig a temetőnkben nyugvó Noszlopy Gáspár édesanyjának és Noszlopy Titusznak a sírját is gondozzuk- zárta a tájékoztatóját Kiss Péter Pálné.