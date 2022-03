Nem is sejthetjük, hány olyan fiatal lehet a megyében, aki különleges tevékenységgel foglalhatja el magát. De tényleg, biztosan ti is ismertek hasonló körben, vagy ritka tevékenységet űző embereket.



Ilyen Vilhelm Gergely is, aki örök rózsákat készít fémből.

Gergely autószerelőként dolgozik a városban, imád bütykölni és szereti az autókat. Elsőre szokatlan lehet, és szinte nem össze hozható a kézművesség és a szerelés. Viszont a közös a két tevékenységben az, hogy kell kitartás, elhivatottság és persze szakmai hozzáértés az anyaggal való munkához.

Gergely a tanulmányai alatt tanulta meg a gépészben, hogyan kell bánni a fémmel. A tanuló először egy órai munka keretén belül készített rózsát. Az volt a feladat, hogy készítsenek Anyák napjára valami izgalmasat és érdekeset. Későbbiekben az iskola megrendezett egy kiállítást, „Légy a szakmád mestere” címmel. Erre az eseményre kérték fel Gergelyt, hogy készítsen valami különlegeset. Úgy gondolta, hogy a vas rózsa itt is megállná a helyét, ezért hajtogatott egyet, illetve készített egy második rózsát, amit tovább gondolt és lámpává alakított át. A látogatóknak és tanárainak nagyon tetszett a fiatal munkája. Ezért úgy gondolta, hogy nem csak órai projektként kellene foglalkoznia ezzel.





Forrás: Vilhelm Gergely / Vilhelm Gergely





A tárgy elkészítése korántsem egyszerű. A lemezeket, amik a virág szirmai, sablon felrajzolását követően, lemezvágó olló segítségével vágja ki. Ezt követően speciális csavarral fogja össze a lemezeket, majd egy különleges, arra kitalált eszközzel hajtogatja meg sziromformára. A szárat sem sokkal egyszerűbb elkészíteni, mivel rajta helyezkednek el a levelek és a rózsa tüskéinek a nyoma is. Ha már egyben van a fém virág, akkor a festés előtt egy korrózió gátló kezelést alkalmaz.



Az első rózsáit anyukájának, valamint szerelmének készítette. Majd ezt követően keresték meg a barátai és osztálytársai, hogy nekik is készítsen szép és különleges fémvirágot.

A rózsákon kívül, külön kérésre a nagynénjének névnapja alkalmából íriszt készített, bár először nem vette komolyan kérést. Ezen kívül egy napraforgó is bővíti már a repertoárját.